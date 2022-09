Russell haalt maximale uit GP Italië: "Snelheid Ferrari verraste ons"

George Russell blijft maar podiumplekken verzamelen. In de laatste vier races bezocht de Brit al drie keer het ereschavot, want ook in Italië was het weer raak. Hoewel de Mercedes-coureur geen vuist kon maken tegen het geweld van Charles Leclerc en Max Verstappen, kwam Russell keurig als derde over de finish op Monza.