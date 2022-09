Het grote nieuws in de aanloop naar de derde vrije training was dat Nyck de Vries dit weekend zijn Formule 1-debuut maakt in Monza. Een half uur voor de start van de oefensessie landde er een statement van Williams, waarin het team bevestigde dat Alexander Albon niet meer in actie komt in Italië vanwege een blindedarmontsteking en dat de 27-jarige Nederlander zijn vervanger is. De Vries nam eerder dit jaar in Spanje nog een vrije training voor zijn rekening bij de Britse formatie en is dus niet helemaal onbekend met de Williams FW44.

In de openingsfase van de derde training waren het een poosje alleen Sergio Perez en Valtteri Bottas die rondgingen. De Mexicaan was de snelste van de twee en kwam op de medium band uiteindelijk tot een 1.22.148. Na tien minuten kwamen meer coureurs de baan op, waaronder Max Verstappen. De regerend wereldkampioen werd tijdens zijn eerste snelle ronde op de medium compound gehinderd door George Russell in de Mercedes. Zijn tweede ronde leverde 1.21.872 op, waarmee hij zijn Red Bull-teamgenoot afloste op P1. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz sloten op de geel gemarkeerde band aan op de derde en vierde stek, door respectievelijk 1.22.470 en 1.22.653 te rijden. Eerstgenoemde verbeterde zich daarna nog naar 1.21.944, waarmee hij op 0.072 van Verstappen naar de tweede plek in de tijdentabel opklom.

De Vries kwam pas na bijna een half uur voor het eerst de baan op. "Good luck, Nyck", wenste Williams-teambaas Jost Capito hem over de boordradio veel succes toe. De Friese coureur deed het aanvankelijk rustig aan om het tempo daarna langzaam op te voeren. De voormalig Formule E-kampioen had een momentje bij Lesmo 1, waardoor hij in de grindbak kwam. Hij kon zijn weg echter vervolgen en zou later in zijn run op de medium band 1.24.708 rijden, waarmee hij achttiende stond in de tijdenlijst.

Nadat het even wat rustiger was op het circuit, kwamen de coureurs met nog een kwartier te gaan terug het asfalt op om een snelle ronde op de soft te oefenen voor de kwalificatie. Sainz bracht zijn Ferrari naar een 1.21.897, waarmee hij een fractie langzamer was dan de snelle tijd die Verstappen eerder op de medium had gereden, en plaatsnam op P2. Leclerc brak zijn eerste vliegende ronde ondertussen af, omdat hij zich fors had verremd voor de Variante della Roggia. Daarna ging Verstappen er eens goed voor zitten. Hij had wel een goede ronde in huis en kwam over de streep in 1.21.252, waarmee hij op dat moment zes tienden los was van de rest. Leclerc verbeterde zich echter nog naar 1.21.599, die hem op drie tienden van de Nederlander op P2 bracht. Ook Perez ging Sainz nog voorbij. Met 1.21.848 was hij nipt rapper dan de Spanjaard.

Fernando Alonso stuurde zijn Alpine naar de vijfde tijd door net iets sneller te zijn dan Lando Norris en George Russell. Yuki Tsunoda liet in de slotfase de achtste tijd noteren, Esteban Ocon was met de andere Alpine negende. Lewis Hamilton bleef steken op de tiende tijd en moest meer dan een seconde toegeven op de tijd van Verstappen. De Vries maakte een sterke indruk door zijn Williams op de zachte band in 1.22.869 rond te sturen, waarmee hij nog geen tiende langzamer was dan teamgenoot Nicholas Latifi en voor de veertiende tijd tekende. Mick Schumacher miste een groot deel van de sessie door een koppelingsprobleem. Hij zou slechts acht ronden rijden en liet daarbij de negentiende tijd noteren.

De lijst met coureurs met een gridpenalty werd op zaterdag uitgebreid met Ocon en Magnussen. Verstappen, Perez, Sainz, Hamilton, Tsunoda, Bottas en Schumacher hadden allen al een gridstraf staan. De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië begint om 16.00 uur.

Video: Max Verstappen rijdt snelste tijd tijdens laatste training in Monza

Uitslag derde vrije training F1 Grand Prix van Italië: