Max Verstappen ook snelste in sprintkwalificatie: "Wilde geen risico nemen"

Het Formule 1-weekend in de Belgische Ardennen verloopt vooralsnog crescendo voor Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen reed vrijdagmiddag met een enorme voorsprong naar P1 in de gewone kwalificatie, al zal hij de hoofdrace zoals bekend als zesde moeten starten door een versnellingsbakwissel. Voor de sprintrace mag hij echter wel als eerste oplijnen. Verstappen toonde zich namelijk ook de rapste van het veld tijdens de zogenaamde sprint shootout, al bedroeg de marge ditmaal slechts 0.011 seconde in plaats van acht tienden. De naaste belager luisterde nu niet naar de naam Charles Leclerc, maar naar die van de talentvolle Oscar Piastri.

"De omstandigheden waren best lastig, eigenlijk een beetje zoals gisteren", laat Verstappen meteen na afloop van de sprint shootout weten. "Vandaag moesten we nog iets later overstappen op slicks, al zijn we als team goed kalm gebleven. Het gat was niet zo groot als gisteren, maar dat was ook niet nodig. Ik wilde vooral geen risico's nemen", duidt Verstappen impliciet op de relatief beperkte tijd tussen de shootout en de sprintrace. Die sprintrace begint door het uitstel overigens later dan initieel gepland. De lichten zullen volgens de huidige planning om 17.05 uur doven.

"In de tweede sector was ik misschien een beetje voorzichtig, maar ik sta nog steeds op pole en daar gaat het om." De woorden van Verstappen markeren een verschil met vrijdag, toen hij aan het eind van Q3 naar eigen zeggen juist een stuk meer riskeerde in de middensector. "De baan werd wel droger, maar in de bochten 8 en 9 was het nog altijd glibberen. Daar heb ik misschien wat tijd laten liggen, maar het is prima zo. Nu moeten we maar zien of het vanmiddag nog weer gaat regenen, maar het einde van de kwalificatie was in ieder geval mooi." Met P1 heeft Verstappen zichzelf in ieder geval verzekerd van de beste uitgangspositie voor de sprint, ongeacht in welke omstandigheden die zal worden verreden. "Hopelijk hebben we een goede start en hebben we dan vrij zicht", duidt de Limburger op de enorme hoeveelheid spray van de moderne F1-auto's. "Dat wordt in ieder geval een belangrijke factor als het wel nat blijkt."

