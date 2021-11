Verstappen over snelste ronde Bottas: "Geen risico genomen"

De strijd om het wereldkampioenschap tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is dermate spannend, dat de extra puntjes voor de snelste racerondes nog wel eens een bepalende factor kunnen worden. Regelmatig wordt van teamgenoten Sergio Perez en Valtteri Bottas gevraagd om een poging te doen de snelste ronde af te pakken van de concurrent.

In Mexico was het de beurt aan Bottas om de tijd van Verstappen aan te vallen. De Fin kende vanaf zijn touché met Daniel Ricciardo bij de start een gemankeerde race en werd opgeofferd om de snelste ronde af te pakken van Verstappen. Mercedes haalde de Fin naar binnen en monteerde een gebruikte set softs.

Bottas kwam echter vlak achter Verstappen terecht en de Nederlander probeerde slim een stokje voor de poging van Bottas te steken. Hij liet zich terugzakken om de gelapte Mercedes-rijder te dwarsbomen. De Fin ging voorbij aan Verstappen, die zich vervolgens beklaagde over het feit dat de Mercedes-rijder zich in zijn ogen aan de blauwe vlaggen moest houden en hem weer voorbij moest laten.

Mercedes besloot uiteindelijk om Bottas nogmaals naar binnen te halen en zorgde er dit keer voor dat hij in vrije lucht terechtkwam. Dit leidde alsnog tot de snelste ronde. Omdat Bottas buiten de top-tien eindigde, werd het puntje voor die prestatie aan niemand toebedeeld.

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff gebeurde er niets ontoelaatbaars. "Er werd een beetje gespeeld", bekeek hij de gebeurtenissen nuchter. "Max wist dat Valtteri voor de snelste ronde ging en vertraagde, wat hij natuurlijk gewoon mag doen", gaf Wolff toe dat Verstappen het recht had om snelheid te minderen. "Daarna kozen we ervoor om nieuwe banden te monteren en toen konden we de snelste ronde alsnog pakken."

Christian Horner gaf toe dat Red Bull zich even zorgen maakte over de momenten met Bottas, maar denkt dat er uiteindelijk door alle partijen juist is gehandeld. "De bloeddruk had er natuurlijk wel even onder te leiden aan de pitmuur", vertelde hij. "Maar er werden een beetje spelletjes gespeeld, want Max wilde die snelste tijd graag in handen houden. Daarom probeerde hij de situatie met de blauwe vlag te gebruiken om ervoor te zorgen dat Valtteri hem voorbij liet. Mercedes haalde hem naar binnen, wat wij natuurlijk niet van plan waren met Max."

Als het aan Horner ligt, is het laatste puntje niet alle risico's waard. "Er werd weer een beetje gestreden om dat laatste punt, maar daar blijven we liever buiten." Verstappen zelf gaf toe dat hij precies wist wat Bottas van plan was, maar dat hij zich geen moment zorgen maakte om mogelijk contact. "Ik begrijp natuurlijk wel dat ze voor de snelste ronde gaan", vertelde hij. "Dus de eerste keer kon ik het voorkomen. Maar ik denk dat we geen risico hebben genomen. We reden naast elkaar en er was niets aan de hand. We hebben er wel een hoop tijd mee verloren, maar dat was eerlijk gezegd niet een probleem. Ik weet ook dat Valtteri een nette rijder is en heb er geen moment aan gedacht dat het mis zou kunnen gaan."

