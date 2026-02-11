Max Verstappen snelste in ochtendsessie eerste F1-testdag Bahrein

Om 08.00 uur Nederlandse tijd - 10.00 uur lokale tijd in Bahrein - mochten de Formule 1-coureurs zich op de baan melden voor de eerste van drie testdagen deze week. Voor vijf teams was duidelijk dat er slechts één coureur in actie zou komen: Max Verstappen kreeg de hele dag in de RB22 gegund, terwijl ook Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin) en Esteban Ocon (Haas F1) de hele dag in de cockpit zouden blijven zitten.

Meteen bij het zwaaien van de groene vlag voor de start van de ochtendsessie reed Verstappen de baan op, samen met Gabriel Bortoleto en Lindblad. Het was de start van de bekende installatieronden, waarbij de RB22 en Audi R26 voorzien waren van de zogenoemde 'aero rakes', waarmee de teams de luchtstromen rondom de auto kunnen meten. Zodoende waren de rondetijden bij aanvang van de sessie nog niet bijster snel: het draaide vooral om metingen verrichten.

De bekende 'aero rakes' waren weer volop te zien in de ochtendsessie. Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Naarmate de ochtendsessie vorderde, begonnen enkele coureurs het wel wat lastiger te krijgen. Zo spinde Lewis Hamilton zijn Ferrari SF-26 in bocht 1 en veroorzaakte hij een kortstondige gele vlag. De eerste rode vlag van de dag was al na iets meer dan anderhalf uur een feit: de Alpine A526 van Franco Colapinto was stilgevallen op de baan en werd achter de muur gezet, zodat de sessie snel hervat kon worden. Later in de ochtend keerde Colapinto wel terug op de baan; de problemen bleken dus niet ernstig te zijn.

Snelste tijd Verstappen, sidepods Audi vallen op

Kort na de rode vlag waren er veel tijdsverbeteringen te zien op de tijdenlijst. Ocon trapte het af met een run op softs, in dit geval de C3-band, en klokte 1.37.668 in de Haas VF-26. Niet veel later legde Verstappen de lat op 1.35.433 na een grote sprong op een nieuwe set mediumbanden (C2). George Russell verbeterde naar 1.36.923, maar werd snel naar de derde tijd verwezen door Oscar Piastri die naar 1.36.696 snelde. Verstappens tijd werd uiteindelijk niet meer overtroffen in de ochtend en zo sloot hij deze als snelste af, voor Piastri (1.35.602) en Russell (1.36.108). Hamilton eindigde op de vierde plaats met 1.36.433, voor Ocon, Lindblad, Carlos Sainz, Bortoleto, Stroll en Colapinto.

Max Verstappen was de snelste in de ochtend. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Aan het einde van de ochtendsessie had Sainz de meeste ronden afgewerkt: hij reed het 5,412 kilometer lange circuit 77 keer rond. Hij was samen met Lindblad en Verstappen de enige coureur die een Grand Prix-afstand van meer dan 57 ronden reed in de ochtend. Lindblads teller ging tot 75 ronden, Verstappen volgde met 65 ronden. Ocon legde 62 ronden af, waarmee hij Russell (56 ronden) voorbleef. Piastri reed 54 ronden, Hamilton 52, Bortoleto en Bottas allebei 49 terwijl Stroll en Colapinto met respectievelijk 33 en 28 ronden onderaan te vinden waren.

Het was in deze sessie ook vooral de vraag welke teams met radicaal andere auto's ten tonele zouden verschijnen ten opzichte van de shakedown in Barcelona. Audi eiste daarin de hoofdrol op door met gloednieuwe sidepods te rijden. Deze hebben in plaats van de traditionele horizontale luchtinlaat juist een verticale, waardoor deze compacter is en de luchtstromen naar achteren korter worden - zodat deze hun energie behouden.

Om 13.00 uur Nederlandse tijd gaat de middagsessie van start. Ook dan rijdt Verstappen dus weer namens Red Bull terwijl zes teams zich opmaken voor een coureurswissel. Die sessie is live te volgen via het liveblog van Motorsport.com.