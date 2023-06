Max Verstappen snelste in natte F1-training Canada, stevige crash Sainz

Vrijdag kregen teams door problemen met de beveiligingscamera's niet de normale trainingstijd, al heeft de FIA er met het besluit om de tweede training te verlengen toch anderhalf uur van weten te maken. Na die tijd stond Mercedes bovenaan de rangschikking, al was dat beeld vertekend doordat Lewis Hamilton en George Russell hun kwalificatiesimulaties pas later afwerkten dan de concurrentie. Max Verstappen klaagde op zijn beurt over het gevoel in de RB19 over de kerbstones en kreeg zaterdag nog één uur voorafgaand aan de kwalificatie om eventuele aanpassingen te voelen.

Dat zou echter niet gebeuren in de best mogelijke omstandigheden. De voorspelde regen is daadwerkelijk gekomen in Montreal en dus konden teams de full wets van Pirelli meteen voor de dag halen. Op het moment dat het licht aan het einde van de pitstraat op groen ging, was het weliswaar eventjes droog boven het Circuit Gilles Villeneuve, maar de baan lag er nog steeds bijzonder nat bij. Desondanks was er direct veel animo om meters te maken, met de 1.31.428 van Esteban Ocon als eerste richttijd. Yuki Tsunoda zou die niet veel later scherper zetten, al ging daar een ronde eerder nog een angstaanjagend moment aan vooraf. Tsunoda verloor de controle over zijn AlphaTauri, spinde en leek de bolide met meer geluk dan wijsheid uit de muur te houden.

Verstappen keek het de eerste tien minuten vanuit zijn pitbox aan, maar zou zich nadien ook met de debatten bemoeien. De regerend wereldkampioen sloot in zijn eerste ronde al meteen aan met een minieme achterstand van 0.036 seconde op Tsunoda. Zijn tweede poging was beduidend sneller en bracht Verstappen bovenaan de tijdenlijst. De Nederlander deed dat op full wets, terwijl het zogenaamde crossover point voor intermediates naderde. Fernando Alonso zou dat laatste bewijzen. Zijn eerste twee pogingen gingen de mist in, maar in ronde drie liet hij de klok stoppen op 1.27.517.

Het bracht Alonso kortstondig de koppositie, al was het stuivertje wisselen nog lang niet voorbij. Ferrari meldde zich vooraan met zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz, waarbij eerstgenoemde zich de rapste van de Scuderia-rijders toonde. Het wachten was vooral op het antwoord van Verstappen, die zijn regenbanden inmiddels ook had ingeruild voor een setje intermediates, het rubber met de groene markering dus. "Maar het terugschakelen gaat iedere ronde slechter en slechter", liet de Limburger via de boordradio weten. Toen hij te horen kreeg dat er niets aan te veranderen viel zolang Verstappen op de baan was - waarschijnlijk een probleem met de gear sync - besloot de man met startnummer 1 zich ook maar op die positie in de rangschikking te nestelen. Verstappen rondde de op dat moment ietwat opdrogende baan in 1.24.480, ruim drie tienden sneller dan Leclerc.

Stevige crash voor Sainz, Verstappen versnelt meerdere ronden achter elkaar

Niet veel later nestelde Sainz zich tussen beide heren, maar meteen na het voltooien van die ronde ging het behoorlijk mis voor de Spanjaard in bocht 1. De Madrileen raakte aan de rechterkant de witte verflijn bij het aanremmen, verloor de controle over zijn SF-23 en beschadigde zowel de voor- als ook de achterkant van zijn Ferrari met een stevige impact. De neus was eraf, al leek Ferrari vooral met bovenmatige interesse te kijken naar de versnellingsbak, ook met het oog op de kwalificatie. De crash van Sainz zorgde halverwege de sessie logischerwijs voor de eerste rode vlag van de dag, al duurde die gelukkig een stuk korter dan dat gisteren door technisch malheur het geval was.

Na het bergen van de scharlakenrode auto bleven er nog vierentwintig minuten over voor de resterende negentien coureurs. Wederom was iedereen er als de kippen bij, met name doordat slechter weer aanstaande leek, hetgeen ook bleek te kloppen. Verstappen pakte de handschoen ook meteen op en versnelde op inters meerdere ronden achter elkaar, hetgeen best bijzonder is met de elektrische componenten van de huidige krachtbron en de batterij. Het resultaat van Verstappens dadendrang was een rondetijd van 1.23.106. Leclerc zou als enige concurrent nog binnen een marge van drie tienden komen, de rest gaf - te beginnen met Alonso op P3 - al meer dan een seconde toe.

Achter de ervaren Spanjaard legde Haas-coureur Kevin Magnussen zeer knap beslag op P4. Sainz zou ondanks het missen van de laatste baanactie de top-vijf nog wel completeren, al moet hij na het ophouden van Alexander Albon wellicht ook nog vrezen voor een gridstraf. Sainz mag in ieder geval een bezoekje aan de stewards brengen in Montreal. Mercedes moest na de goede vrijdag in de derde training ineens genoegen nemen met P10 en P15. Sergio Perez stond met een zeventiende tijd nog verder naar achteren en moest ook Nyck de Vries (zestiende) nog voor zich dulden.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada begint vanavond om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Formule 1 Grand Prix van Canada derde vrije training