Max Verstappen snelste in eerste training Grand Prix van Saudi-Arabië

Nadat zowel de testdagen als het eerste raceweekend in Bahrein hadden plaatsgevonden, maken de Formule 1-teams dit weekend voor het eerst serieuze meters op een andere baan dan die bij Sakhir. Het circuit in Jeddah heeft bovendien een compleet ander karakter dan de omloop waar de teams tot dusver hun rondjes hebben gedaan. Waar in Bahrein het accent ligt op de langzame bochten, draait het in Saudi-Arabië vooral om het snellere werk. Daarnaast is de bandendegradatie in Jeddah een stuk minder hoog, doordat het asfalt er veel minder ruw is. Daarmee zouden de krachtsverhoudingen tijdens de tweede krachtmeting van het seizoen in potentie iets anders kunnen liggen dan tijdens het eerste treffen.

Nyck de Vries, de enige coureur die nog niet eerder over het Jeddah Corniche Circuit had gereden, was als eerste op de baan toen de eerste training van start ging. Sergio Perez, de polesitter van een jaar geleden, meldde zich namens Red Bull al vlot bovenaan in de tijdenlijst door op de zachte band 1.32.969 te rijden. Fernando Alonso dook daar vervolgens onder met 1.32.838. Lewis Hamilton stond daarna even op P1 na een 1.32.665 op de harde band te hebben gereden, waarop de rondetijden rap verder omlaag tuimelden.

Perez en Alonso reden afwisselend nieuwe snelste tijden, alvorens Max Verstappen zich er na twintig minuten mee begon te bemoeien. De Nederlander begon zijn eerste getimede run met 1.31.564, waarmee achter Alonso en Perez op P3 plaatsnam. Vervolgens bracht de tweevoudig wereldkampioen de snelste tijd gestaag verder omlaag door achtereenvolgens 1.30.494, 1.30.062 en 1.29.815 te rijden. Met die laatste tijd was hij met nog iets minder dan een half uur te gaan bijna zes tienden sneller dan Alonso en haast acht tienden sneller dan Perez.

Met nog tien minuten op de klok verbeterde Verstappen zich naar 1.29.790, waarna hij in de slotfase nog een tiende rapper ging met 1.29.662. Bij het zwaaien van de vlag kwam de Limburger 1.29.617 over de streep, wat de snelste tijd van de sessie was. Perez liet kort voor tijd 1.30.100 noteren, waarmee hij op vier tienden van zijn Red Bull-collega tweede was. Alonso had uiteindelijk 1.30.315 als beste tijd, wat de derde tijd was. Lance Stroll stuurde de tweede Aston Martin naar een tijd van 1.30.577, waarmee hij achter zijn Spaanse stalgenoot plaatsnam op P4. Het competitieve plaatje aan de voorkant van het veld is vooralsnog dus niet heel anders dan in Bahrein: Red Bull zet de toon en Aston Martin is daarachter het tweede team.

Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton begonnen het weekend aan de Rode Zee met vijfde en zesde tijd. Carlos Sainz was de snelste Ferrari-coureur. De Spanjaard reed 1.30.924 en was daarmee zevende voor Pierre Gasly, Alexander Albon en Yuki Tsunoda in de AlphaTauri. Charles Leclerc, die een gridstraf van tien plekken heeft staan vanwege het wisselen naar zijn derde control electronics, bleef steken op de elfde tijd.

De Vries kwam in de eerste training in Jeddah tot de dertiende tijd, wat geen onaardige start is gezien hij de baan tot vandaag alleen van de simulator kende. De coureur uit Uitwellingerga zat met 1.31.450 drie tienden van zijn Japanse teamgenoot af. De Vries gebruikte het eerste oefenuur bovendien optimaal: met 29 ronden was hij de meest productieve rijder van de sessie. Een minder goed begin was er voor Alfa Romeo-coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu en McLaren-rijder Lando Norris. Zij eindigden helemaal onderaan in de tijdenlijst.

De tweede training voor de Grand Prix van Saudi-Arabië begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Max Verstappen is snel onderweg in de straten van Jeddah

Uitslag eerste training F1 GP van Saudi-Arabië: