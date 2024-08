Voorafgaand aan de eerste oefensessie stonden de fotografen zich niet de verdringen achter de garage van Ferrari, wat je in Italië zou verwachten, maar achter die van Mercedes. En niet voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die vanaf volgend jaar voor de Scuderia rijdt, maar voor de deze week achttien jaar geworden Andrea Kimi Antonelli, die in een bloedwarm Monza - het kwik wees 33 graden aan - zijn debuut in een vrijdagtraining maakte bij de Duitse fabrieksformatie. Het liet nog maar eens zien hoe de verwachtingen zijn van de coureur uit Bologna, die zeer waarschijnlijk dit weekend bevestigd wordt als de nieuwe teamgenoot van George Russell bij Mercedes voor 2025.

Antonelli begon voortvarend aan zijn eerste Formule 1-training training. Zijn eerste ronde ging in een tijd van 1.23.955, waarmee hij linea recta naar de eerste stek in de tijdenlijst ging. Maar aan het einde van de vijfde ronde, de sessie was tien minuten onderweg, ging het mis bij de Italiaanse racesensatie. Midden in de Parabolica spinde hij van de baan om hard tegen de bandenstapels te crashen. Nadat de rode vlag was uitgehangen, stapte Antonelli ongedeerd uit. De impact was echter wel zo stevig dat hij uit voorzorg naar het medisch centrum gebracht werd voor controle. De auto, die de rest van het weekend door Russell bestuurd wordt, liep aardig wat schade op, waardoor de monteurs van Mercedes flink wat werk hebben voor de tweede training.

Na ruim tien minuten werd de gecrashte Mercedes door een truck bij het team van Mercedes afgeleverd en konden de coureurs verder met hun hernieuwde kennismaking met de Italiaanse hogesnelheidpiste, die voor dit weekend van een nieuwe asfaltlaag én nieuwe, vlakke kerbstones is voorzien. Over die laatste verandering waren de rijders donderdag niet bepaald te spreken. Zij stelden dat de oude, hogere kerbstones juist in grote mate verantwoordelijk waren voor het old school-karakter van de Autodromo. “Ze hebben nu onder andere bij de tweede chicane platte kerbstones geplaatst”, sprak Daniel Ricciardo tijdens de mediadag. “Eerder ging je daar over de kerb en dan was er nog een smalle strook beton voordat de grindbak begon. Je probeerde dan steeds met je wielen net dat stukje beton mee te pakken, om zoveel mogelijk van de baan te gebruiken, maar tegelijkertijd ook weer niet te veel. Dat hoorde bij Monza. Dat maakte deze baan old school. Maar dat is nu verdwenen. Ik ben daar een beetje teleurgesteld over.”

Tijdens de eerste training waren de rijders dan ook druk aan het kijken hoeveel zij van de nieuwe kerbs kunnen gebruiken, wat hier en daar tot een momentje leidde. Op het moment dat de rode vlag voor Antonelli werd uithangen, ging Hamilton aan de leiding in de tijdenlijst met een 1.23.350, die hij had neergezet op de zachte band. Nadat de actie was hervat, liet Max Verstappen op de soft een nieuwe snelste tijd noteren door naar een 1.23.088 te gaan. Alexander Albon ging hierna in de Williams bijna een halve seconde harder met een 1.22.644 op de mediumband. Vervolgens reden Lewis Hamilton en Valtteri Bottas afwisselend nieuwe snelste tijden terwijl de omstandigheden op de baan steeds verder verbeterden. Laatstgenoemde stond uiteindelijk vrij lang bovenaan met een 1.22.127, alvorens veel coureurs op zachte banden terug naar buiten kwamen voor de slotfase.

Charles Leclerc ging rond in een 1.21.904, waarna Verstappen de lat nog iets hoger legde met een 1.21.676. De tijd van de Red Bull-coureur, die mogelijk profiteert van het feit dat de hoge kerbstones zijn vervangen voor vlakkere exemplaren, werd daarna niet meer verbeterd. Dutch GP-winnaar Lando Norris reed achter Verstappen en Leclerc de derde tijd door met een 1.21.917 nipt langzamer te gaan dan de Monegask. Carlos Sainz bracht de tweede Ferrari naar de vierde tijd, terwijl Bottas opvallend vijfde was in de eerste training. Oscar Piastri, Hamilton, Albon, Sergio Pérez en Fernando Alonso completeerden de top-tien.

Bij Williams begon Franco Colapinto aan zijn eerste volledige raceweekend in de Formule 1. De 21-jarige Argentijn mag de laatste negen Grands Prix van het seizoen rijden bij het Britse team, dat na de race in Zandvoort afscheid heeft genomen van de Amerikaan Logan Sargeant. Colapinto liet de achttiende tijd noteren en zorgde helemaal aan het einde van de sessie voor een gele vlag door bij de laatste bocht van de baan te schieten. De coureur uit Buenos Aires hield de auto echter uit de bandenstapels en kon na een uitje door de grindbak zelfstandig terugrijden naar de pits, maar zou hierdoor wel de oefenstarts missen die aan het einde van de sessie op het rechte stuk werden gemaakt.

De tweede training in Monza begint om 17.00 uur.

Video: Andrea Kimi Antonelli crasht tijdens eerste F1-training Monza

Uitslag eerste F1-training GP van Italië: