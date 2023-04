Voor de eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023 heeft de koningsklasse met Baku meteen een circuit gekozen dat chaos in de hand werkt. Niets voor niets had Christian Horner voorafgaand aan het weekend zijn ongenoegen al uitgesproken en heeft het team Sergio Perez en Max Verstappen voor de start ook nog eens op het hart gedrukt om geen onnodige risico's te nemen. Laatstgenoemde moest de sprint na de shootout op zaterdagochtend als derde beginnen en kwam niet geweldig van zijn startplek. Daardoor gebeurde precies waar Verstappen eigenlijk niet op zat te wachten: hij belandde in het gedrang met George Russell.

In de eerste bocht lieten beide heren elkaar nog goed leven, maar in bocht 2 volgde contact en in bocht 3 moest Verstappen aan de buitenkant eieren voor zijn geld kiezen. "Ik snap niet hoe hij die positie mag behouden, terwijl hij gewoon tegen mij aan rijdt en mijn auto beschadigt", toonde Verstappen zijn ongenoegen al meteen via de boordradio. De kans om terug te slaan zou echter snel komen. Na een safety car veroorzaakt door Yuki Tsunoda zat er Verstappen er bij de herstart al naast. De Limburger moest even inhouden om er niet voor start-finish voorbij te gaan, maar wist de derde stek terug te pakken. "Ook nog zonder contact", becommentarieerde race-engineer Gianpiero Lambiase die actie met een knipoog. In het restant bleek er niet meer in te zitten dan P3, waarvoor de oorzaak na afloop zichtbaar werd. In de sidepod van de RB19 was een gat geslagen door het contact met Russell.

Beide heren spraken meteen na afloop met elkaar, waarbij Russell benoemde dat de banden nog koud waren en Verstappen zijn onboardbeelden maar eens moest bekijken. Laatstgenoemde reageerde in de emotie dat Russell een volgende keer dan hetzelfde terug kan verwachten. "Het is nog niet uit de lucht, maar ik snap vooral niet waarom je in de eerste ronde zoveel risico neemt", zou Verstappen later met een microfoon in de hand terugblikken. "Het was in de eerste ronde en hij onderstuurde gewoon zo mijn sidepod in, waardoor ik met dat grote gat zat. We hebben allemaal koude banden bij de start en daardoor moet je gewoon iets onder de limiet rijden. Hij heeft nu dan zo'n mooie manier om het na afloop uit te leggen et 'hey mate, ik blokkeerde zelf ook, kijk maar naar mijn onboard.' Maar daar heb ik niks aan. Maar goed, uiteindelijk nog derde. Het is wat het is."

In de persconferentie gingen de gedachten van Verstappen ook nog iets verder terug, naar zijn eerdere ervaringen met Mercedes. "Blijkbaar is het voor hen heel moeilijk om geen Red Bull-auto te raken", liet de huidige WK-leider, momenteel met dertien punten voorsprong op Perez, optekenen. Nadien was het volgens hem vooral een kwestie van overleven op het technische stratencircuit. "Het was heel vreemd met de balans. Ik had wel verwacht dat de balans zou veranderen, maar de auto sprong zo'n beetje alle kanten op en was erg moeilijk te voorspellen. Ik had ook vibraties en was op onverwachte plekken aan het glijden. Tegelijkertijd probeer je natuurlijk het gat te dichten op P2 en kom je in vuile lucht. Het was niet ideaal, maar we zullen ons nu focussen op morgen", sluit Verstappen af. De hoofdrace mag hij zondag overigens als tweede aanvangen, achter Charles Leclerc en voor teamgenoot Perez op P3.

Video: De chaotische start van de Formule 1-sprintrace in Baku in beeld