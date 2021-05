In de aanloop naar de Grand Prix van Monaco werd er volop gesproken over een potentiële clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Al die verhitte duels, dat moest toch een keer fout gaan? “Ik hoop dat dat dit jaar voor ons nog een kans gaat opleveren, want ik denk dat het slechts een kwestie van tijd is voordat ze allebei niet op willen geven in de eerste bocht en ze er allebei niet doorheen komen”, verzorgde McLaren CEO Zak Brown de aftrap bij de onthulling van de speciale livery waarmee het Britse team afgelopen weekend in het prinsdom reed.

In de persconferentie die de FIA voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco organiseerde, werd Hamilton geconfronteerd met de uitspraak van Brown. De regerend wereldkampioen vond dat hij het tot dusver knap gedaan had door een botsing met de Nederlander uit de weg te gaan en merkte eveneens op dat Verstappen mogelijk het gevoel zou hebben dat hij iets te bewijzen heeft. De reactie van de Red Bull-coureur liet zich raden: “Ik heb niets te bewijzen.” En dat het nog niet tot een botsing is gekomen, dat is toch zeker wel aan beide coureurs te danken? Verstappen leek het gebakkelei over een crash die in de toekomst misschien zou kunnen plaatsvinden, sowieso maar vervelend te vinden. Hadden we niet net enkele spectaculaire races gezien?

In de dagen die volgden had Mercedes - en dan met name Lewis Hamilton - het opvallend moeilijk in Monaco. De zevenvoudig kampioen kwam in de kwalificatie niet verder dan de zevende tijd en moest in de race genoegen nemen met eenzelfde klassering. Inhalen op het krappe stratencircuit bleek zelfs voor een coureur met zijn palmares een onmogelijke taak. En hoewel Hamilton voor de start al een plek had gewonnen doordat Charles Leclerc niet op de grid verscheen en later nog een positie won doordat er bij Valtteri Bottas een wiel niet van de auto ging bij een bandenwissel, maakte een tactische gok die winst weer ongedaan. Mercedes hoopte met een vroege pitstop een plekje te kunnen winnen, maar niet alleen werkte de undercut niet, het stelde ook nog eens twee andere rijders - waaronder Sergio Perez - in staat om succesvol een overcut op hem toe te passen. Tot grote ergernis van Hamilton zelf.

Bij Verstappen en Red Bull ging alles ondertussen op rolletjes, met als gevolg dat de Nederlander nu aan de leiding gaat in het rijderskampioenschap en het team uit Milton Keynes aan kop gaat bij de constructeurs. Toen Verstappen na de race in de persconferentie werd gevraagd hoe belangrijk het voor hem was om Mercedes afgelopen weekend een flinke dreun te verkopen, antwoordde hij: “Nou, om te beginnen: geen woorden maar daden. Ik denk dat dat een goede les is na dit weekend.” Verstappen zei vervolgens dat het praten op het circuit dient te geschieden, waarmee hij aangeeft dat je wel van alles kan roepen, uiteindelijk gaat het erom dat je het op de baan laat zien. “Dat doe ik het liefste. En wij hebben als team tot dusver de kleinste fouten gemaakt en dat is de reden waarom wij nu voor liggen. Ik hoop dat we de rest van het seizoen op deze manier door kunnen gaan.”

Verstappen staat nu vier punten voor op Hamilton, maar beseft maar al te goed dat het seizoen nog lang is. Gevraagd hoe het is om zijn naam bovenaan in het klassement te zien staan: “Als die daar aan het einde van het seizoen ook staat, dan zou dat fantastisch zijn. Maar zoals je zei, we hebben nog een lange weg te gaan. Natuurlijk is het geweldig om zo terug te kunnen komen na twee races waarin het verschil iets groter was geworden. Maar we moeten nog steeds hard aan het werk, want we weten dat Mercedes op normale circuits nog steeds het te kloppen team is. Maar ik denk dat het weekend alles bij elkaar goed en soepel verlopen is. Dit zal het hele team een geweldige boost geven.”

