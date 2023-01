In 2022 vocht Max Verstappen meermaals op het scherpst van de snede met onder meer Charles Leclerc, George Russell en Charles Leclerc. De duels met Leclerc in Bahrein en Saudi-Arabië staan nog scherp op het netvlies: stevig duelleren en meermaals stuivertje wisselen, waarbij beide mannen elkaar wel genoeg ruimte gaven. Pas in Brazilië kwam het tot een aanvaring en niet geheel verrassend gebeurde dat met Lewis Hamilton. De Brit en Verstappen hebben elkaar in het verleden meermaals geraakt, waaronder de momenten in Silverstone, Monza en Jeddah tijdens het bloedstollende F1-seizoen 2021.

Als het tijdens een interview met Motorsport.com over zijn duels met Hamilton gaat, zegt Verstappen met een lach: "Nu moet ik oppassen wat ik zeg... In Engeland worden dingen nogal snel als kritiek gezien en dat levert weer veel haat op. Dat is sowieso nooit mijn intentie. Ik heb juist respect voor wat Lewis allemaal heeft bereikt in deze sport. Ik snap alleen niet waarom we niet met elkaar kunnen racen, zoals ik in het afgelopen jaar wel met alle andere coureurs heb gedaan. Natuurlijk weet ik ook wel dat iedereen zijn eigen aanpak heeft. Charles is iets anders dan George en die is ook weer iets anders dan Carlos of Checo. Dit jaar heb ik met iedereen harde gevechten gehad, maar hebben we elkaar op geen enkel moment geraakt. Alleen met Lewis is het op de één of andere manier een ander verhaal. Ik weet eigenlijk niet goed waarom."

In 2022 waren Hamilton en Mercedes zoals bekend niet de voornaamste uitdagers van Verstappen. Wiel-aan-wiel gevechten tussen beide titelgegadigden uit 2021 waren schaars, al ging het in Brazilië alsnog verkeerd. "In Brazilië raakten we elkaar, al was het helemaal niet mijn intentie om te crashen. Ik kreeg de schuld van dat moment, maar dat vind ik niet terecht. Als de stewards het nou als een race-incident hadden afgedaan, had ik er nog wel mee kunnen leven."

Geen andere aanpak in gevecht met Hamilton

Op de onderliggende vraag waarom het tussen Verstappen en Hamilton vaker verkeerd gaat, moet de Limburger het antwoord schuldig blijven. "Ik weet het eigenlijk niet... Misschien is het wel een generatiedingetje, dat we coureurs waar we al heel lang mee racen beter begrijpen. Maar ik doe in de gevechten met Lewis niets anders dan in duels met anderen. Mijn aanpak is niet anders. De dag voor het moment in Brazilië had ik bijvoorbeeld een geweldig gevecht met George. We gooiden de deur dicht, remden elkaar uit en hadden echt veel lol in dat duel. In de hoofdrace wilde ik eigenlijk net zo'n gevecht met Lewis hebben, maar jammer genoeg werkte dat niet."

Het moment op Interlagos kan overigens een voorbode zijn voor meer duels in 2023. Tijdens een interview met Motorsport.com heeft Verstappen immers al aangegeven dat hij aankomend seizoen meer tegenstand verwacht, ook zeker van Mercedes: "Absoluut. Ik denk dat ze volgend jaar zeker weer vooraan meedoen."