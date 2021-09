Verstappen sluit enerverende Dutch GP niet uit: Chaos kan altijd

De Formule 1-coureurs zijn het roerend met elkaar eens: het circuit van Zandvoort wordt een geweldige baan om over te rijden, maar inhalen is er schier onmogelijk. De enige echte inhaalmogelijkheid moest bij het aanremmen van de Tarzanbocht zijn, maar daar lijkt een streep door te zijn gegaan nu de FIA besloten heeft om de coureurs niet met open DRS door de Arie Luyendykbocht te laten rijden, terwijl die bocht speciaal om die reden van een banking was voorzien. Maar ondanks dat inhalen moeilijk dreigt te worden tijdens de Grand Prix van Nederland, kan het alsnog een leuke race worden, meent thuisrijder Max Verstappen.

Gevraagd wat er nodig is voor een interessante zondag, antwoordde de Red Bull Formule 1-coureur donderdag bij de Nederlandse pers, waaronder Motorsport.com: “Chaos. Dat kan je natuurlijk altijd nog krijgen. Dit is immers een nieuw circuit voor ons en wanneer we voor het eerst ergens rijden, wil het nog wel eens gebeuren dat iemand zich tijdens de eerste ronde verremt of wat dan ook. Over het algemeen gebeuren er op een nieuwe baan wel vaker dingen dan op een circuit waar we al vaker hebben gereden.”

Verstappen heeft al meermaals aangegeven dat inhalen inderdaad moeilijk lijkt te worden tijdens de race. “Maar laten we gewoon positief blijven en morgen maar zien wat er gebeurt als we dicht achter iemand zitten”, aldus de zestienvoudig Grand Prix-winnaar. “Maar ja, ik denk eerlijk gezegd wel dat het een lastige zaak gaat worden. Dus laten we hopen dat we op zaterdag vooraan kunnen kwalificeren, dan hebben wij daar in elk geval minder last van.”

Normaal gesproken doet Verstappen op de donderdagen voor een race nooit een track walk, zoals andere coureurs wel steevast doen. Op Circuit Zandvoort maakte de Limburger echter wel een wandeling over het circuit. “Dat was niet voor mezelf hoor”, reageerde Verstappen wanneer Motorsport.com hem vraagt of hij het nuttig vond om dit keer wel de baan te voet te verkennen. “De engineers wilden graag een track walk doen en toen zei ik tegen ze: ‘Dan ga ik wel met jullie mee’. Voor mij was het niet nuttig omdat ik de baan natuurijk al ken, maar prima.” En wat vonden de engineers ervan? “Volgens mij keken ze er vooral naar uit om de banking te zien. En ik moet zeggen dat ze de baan mooi hebben opgeknapt. Het ziet er allemaal prima uit.”

Max Verstappen loopt met zijn engineers over Circuit Zandvoort. Foto: Charles Coates / Motorsport Images