Max Verstappen slalomt om F1-collega's heen tijdens VT2 Singapore Het was in de straten van Singapore tijdens het begin van de tweede training even dringen. Max Verstappen moest zich om zijn collega's heen wurmen voordat hij aan zijn snelle ronde kon beginnen. Het leverde geen grote problemen op, maar laat wel zien dat we ons op mogen maken voor een drukke laatste sector tijdens de rest van de trainingen.