Max Verstappen op ski's voor F1 GP Japan: "Iets nieuws proberen"

Afgelopen winter stond Max Verstappen voor het eerst in jaren weer op ski's. Met een wintersportvakantie verzette de Nederlander destijds zijn gedachten in de aanloop naar het Formule 1-seizoen 2024. Na zijn vroege uitvalbeurt in de GP van Australië heeft hij echter opnieuw de kans gegrepen om de lange latten onder te binden. Dat verklapte Helmut Marko al in gesprek met het Oostenrijkse OE24. "In de tussentijd is Max wezen skiën in Japan in de mooiste, beste tiefschnee ter wereld", antwoordt de 81-jarige Oostenrijker op de vraag hoe Verstappen de technische problemen in Melbourne verwerkt had.

Verstappen bevestigt tijdens het F1 Tokyo Festival dat hij inderdaad vroegtijdig naar Japan is afgereisd om te kunnen skiën. "Het was fijn. Ik ben een week in Niseko geweest om te skiën. Ik ben dus al even in Japan. Nu breng ik enkele dagen door in Tokio voordat ik naar Suzuka ga. Het was goed, ik geniet er altijd van om in Japan te zijn", vertelt de drievoudig wereldkampioen op het podium van het fanfestival. "Als ik de kans heb, probeer ik het te doen. We hadden een week vrijaf tussen de twee races. Daarom dacht ik: 'Laat ik eens iets nieuws proberen'. De sneeuw is goed, er ligt ook nog veel sneeuw."

Niet als malloot van de piste

Skiën brengt echter ook de nodige gevaren met zich mee. Een valpartij zit in een klein hoekje en kan bovendien gemakkelijk tot een blessure lijden, iets wat vooral gedurende het seizoen grote gevolgen kan hebben. F1-teams zullen er daarom niet om staan te springen dat coureurs zich op de piste begeven terwijl het seizoen bezig is. Toch laat Marko in het midden of het voor de Red Bull-rijders verboden is om te skiën: "Ik heb alweer te veel verklapt", stelt hij na de vraag of er zo'n verbod is. Bij de onthulling van de Red Bull RB20 sprak Verstappen zich daar overigens ook al over uit door te stellen dat Red Bull het alleen maar mooi vindt.

"Als ze me bellen om te vragen wat ik doe en ik zeg dat ik aan het skiën ben, dan is de eerste reactie dat ze het leuk vinden. Red Bull is gericht op sport en Oostenrijks. In dat land is skiën heel populair, dus dat vinden ze alleen maar mooi", aldus de Limburger. "Maar als ik opbel om te zeggen dat ik mijn been heb gebroken tijdens wintersport, vragen ze ook waarom ik überhaupt ga skiën. Aan de andere kant kun je ook uitglijden in de douche en dan iets breken. Als ik ga skiën, ga ik niet als een malloot van de piste. Je moet wel een beetje uitkijken."