Verstappen over simracen tijdens F1-weekend: “Weet wat wel en niet kan”

De drievoudig wereldkampioen liet zich enkele dagen geleden tijdens een livestream vanuit zijn simulator ontvallen dat hij dit weekend deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring op iRacing. Nu doet de Nederlander wel vaker mee aan simraces, maar komend weekend is er ook een Formule 1-race: de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Tijdens de mediadag op het circuit van Imola laat Max Verstappen weten dat zijn deelname aan de virtuele 24 uursrace niet in beton is gegoten. “Het is nog niet helemaal zeker. We zullen zien hoe het gaat. Natuurlijk heeft dit hier mijn prioriteit, maar als ik wat vrije tijd heb, wie weet”, geeft hij te kennen tegenover onder andere Motorsport.com.

Verstappen heeft een nieuwe ‘sim rig’ laten bouwen die meegaat naar de Europese Formule 1-races. En hij heeft ervoor gezorgd dat hij op locatie over ‘een zo’n goed mogelijke internetverbinding’ kan beschikken. Volgens de Limburger zou een deelname aan de online 24 uur van Nürburgring prima moeten kunnen. “Het is een 24 uursrace en we zitten met vier man op de auto”, merkt hij op.

Mocht hij meedoen aan de simrace, dan zal zijn bijdrage uiteraard beperkt blijven. “Ik heb natuurlijk niet heel veel tijd. Alleen op zaterdagavond en zondagmorgen”, geeft hij aan. Over hoeveel uur hij er mogelijk aan kwijt is, zegt hij: “Het ligt er een beetje aan. Tussen de twee en vier uur, als ik het ga doen. Het ligt eraan hoe het uitkomt qua de tijden.” Ook zal hij geen nachtelijke stints voor zijn rekening kunnen nemen. “Ik moet wel op tijd naar bed. Ik moet wel mijn uren slaap pakken om goed uitgerust aan de zondag te kunnen beginnen.”

Verstappen benadrukt dat het simracen in zijn eigen tijd gebeurt, wanneer hij vrij is om zelf bepalen wat hij doet. “Je kan niet voor iedereen beslissen hoe ze hun zaterdagavond doorbrengen. Het is mijn vrije tijd en ik denk dat ik professioneel genoeg ben om zelf in te zien wat wel en niet kan”, aldus Verstappen. “Ik heb de laatste paar wedstrijden ook gegamed. Maar daarover wordt niet gepraat. Omdat ik dat niet heb aangehaald en dit nu wel.”