VIDEO: Max Verstappen serieus in de problemen: Tweede onderzoek F1 Singapore Na een relatief moeiteloos seizoen zit het in Singapore dit weekend totaal niet mee voor Max Verstappen. De Nederlander heeft al een onderzoek vanuit Q1 aan de broek, maar ook in Q2 moet de Nederlander zich zorgen gaan maken vanwege een 'under investigation'. Zijn RB19 zat Yuki Tsunoda dusdanig in de weg dat de stewards zich gemeld hebben en dat hij na de sessie verantwoording moet afleggen. Drie plaatsen straf liggen op de loer.