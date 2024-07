Voor het eerst sinds 2022 heeft Red Bull Racing de touwtjes in de Formule 1 niet meer stevig in handen. McLaren en Mercedes lijken het gat gedicht te hebben, terwijl ook Ferrari eerder dit jaar een geduchte tegenstander bleek. Werk aan de winkel in Milton Keynes, zogezegd. Het team komt dit weekend in Hongarije met updates. “Hongarije is een interessant circuit en we kijken ernaar uit om daar te racen”, blikt Max Verstappen vooruit. “Het circuit is heel erg smal en bochtig, met een zeer technische tweede sector. Bovendien is het deze week behoorlijk warm.” Die temperatuur lijkt een grote rol van betekenis te gaan spelen in Hongarije, zeker na de Britse Grand Prix waarin het vooral nat en koud was. “Silverstone was een lastige race voor ons. Hoewel we alle juiste beslissingen namen, hebben we veel werk te verzetten en moeten we verbeteringen doorvoeren voor de tweede helft van het seizoen.”

De Nederlander heeft daarin het goede voorbeeld gegeven, zo legt hij uit: “Ik ben in de fabriek geweest en heb me in de simulator voorbereid op de aanstaande race. Dat was goed. We waren afgelopen weekend ook in Goodwood, waar we het twintigjarig bestaan van Red Bull vierden.”

Bekijk: Max Verstappen rijdt met Red Bull RB16B op Goodwood FOS

De Grand Prix van Hongarije 2023 zal Verstappen niet snel vergeten, en hij hoopt uiteraard ook dit jaar weer met de hoofdprijs naar huis te kunnen keren: “Vorig jaar hadden we een briljante race in Hongarije. We bewaren daar goede herinneringen aan, want het was onze twaalfde overwinning op rij. Hopelijk kunnen we dit jaar weer een geweldige race neerzetten en een goed teamresultaat behalen.”

Huidige vorm verbeteren

Teamgenoot Sergio Pérez hoopt op Hongaarse bodem het tij eindelijk te kunnen keren na een serie moeizame wedstrijden: “Het was goed om na de Britse GP even wat vrije tijd te hebben, om even afstand te nemen van de afleiding op het circuit. Dat kan soms belangrijk zijn. Ik heb tijd doorgebracht met mijn familie en hard getraind. Daarnaast ben ik in de fabriek geweest met mijn team, in de sim en hebben we geanalyseerd hoe we de huidige vorm kunnen verbeteren.”