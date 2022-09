Verstappen en Perez houden vast aan verschillende vloer-specs

In de Grand Prix van België kreeg Sergio Perez de beschikking over een vernieuwde vloer voor zijn RB18. De Mexicaan kwam daarmee echter niet in de buurt van de snelheid van zijn teamgenoot. Waar Max Verstappen overtuigend de pole-position pakte en na zijn gridstraf vanaf P14 naar de winst reed, eindigde Perez op gepaste afstand als tweede. De Nederlander reed eerder op Silverstone en de Red Bull Ring al met deze vernieuwde specificatie van de vloer, maar hij voelde zich niet prettig bij deze nieuwe ingeslagen weg.

De nieuwe versie lijkt veel op de vloer van Ferrari, met een uitsnede in de rand en een los vleugeltje erin. Verstappen is zogezegd geen fan van de nieuwe vloer en keerde terug naar de oudere specificatie. Red Bull wil echter weten waarom de resultaten uit de fabriek niet overeenkomen met de realiteit. Daarom moet Perez ermee blijven rijden om meer data te verzamelen.

Motorsport.com vroeg de Mexicaan naar de verschillende vloeren: “Max en ik rijden met andere versies. Ik zal deze vloer in de komende races blijven gebruiken. We proberen het beter te begrijpen.” Perez is op zijn beurt op zoek naar antwoorden waarom hij de laatste tijd niet in staat is om de snelheid van zijn teammakker te evenaren. De RB18 is dit seizoen doorontwikkeld tot een bolide die beter bij de stijl van Verstappen past. De coureur uit Guadalajara heeft het daar lastiger mee. Met name de minder stabiele achterkant zorgt voor problemen: “In het begin van het jaar voelde ik me meer op mijn gemak. Elke keer dat we aan de eerste vrije training begonnen, was ik al snel blij met de balans. Alles kwam heel natuurlijk. Naarmate het seizoen vorderde werd het steeds lastiger. Elk weekend moest ik dieper analyseren. Ik voel me niet meer zo prettig in de auto als voorheen.”

