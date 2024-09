Verstappen en Pérez onderaan in speed trap: De pijn van Red Bulls Monza-pakket

Meteen na afloop van de Dutch Grand Prix in Zandvoort noemde Helmut Marko het verschil tussen Max Verstappen en Lando Norris al 'alarmerend'. Het hangt nauw samen met de enorme 'performance swing' sinds het begin van dit Formule 1-seizoen. In Bahrein won Verstappen nog met 25 seconden voorsprong op de eerste non-Red Bull-coureur en 48 tellen op Norris. In Zandvoort was de achterstand ruim 22 seconden op de snelste McLaren, waardoor de ommekeer immens is. Het beeld van Monza is tot dusver niet anders. Door balansproblemen in de kwalificatie zat er niet meer in dan P7 en P8. Het leidde ertoe dat Verstappen in het vierkantje eveneens bevestigend reageerde op de vraag of het 'alarmfase 1' is voor Red Bull.

Voor de constructeurstitel is dat overduidelijk. Zo heeft Red Bull nog maar dertig punten voorsprong en heeft het team sinds Miami in slechts één raceweekend meer punten gescoord dan McLaren. Het was in Barcelona, waar Verstappen ook zijn laatste overwinning tot dusver heeft geboekt. Als de trend van de voorbije maanden zich doorzet - en daar heeft het in Monza alle schijn van - dan zal McLaren het stokje spoedig overnemen. De trend zegt niet alleen iets over Pérez, maar nog meer over twee andere problemen die Red Bull heeft. Het eerste is wat Verstappen al langer aangeeft, oftewel dat Red Bull pure snelheid tekortkomt. Dit blijft zo totdat er goedwerkende updates komen. De tweede factor is dat de Red Bull-auto gaandeweg steeds lastiger te besturen is geworden. "Die balansproblemen waren er in Bahrein nog niet", aldus Verstappen. "Ik moet iedere sessie op 101 procent rijden en dat gaat een keer fout."

Geen Monza-vleugel en onderaan in de speed trap

In Monza is het geheel verergerd doordat Red Bull geen speciale Monza-vleugel heeft. Vrijdag stond in het FIA-document weliswaar een low-downforce vleugel als 'update' vermeld, al gaat dat slechts om een getrimde Spa-variant. "Het helpt natuurlijk niet dat we hier geen Monza-vleugel hebben. Als je naar onze achtervleugel kijkt, dan is die aardig getrimd", bevestigt Verstappen. "Dat is natuurlijk niet ideaal voor de topsnelheid. Wij hebben de laatste jaren nooit zo’n speciale Monza-vleugel gehad, alleen was onze auto toen nog wel goed genoeg om dat te compenseren. Misschien is dat iets wat we volgend jaar anders moeten doen." De afweging heeft met het budgetplafond te maken: "Je moet keuzes maken. In plaats van een Monza-vleugel spenderen wij het geld aan iets anders. Alleen als je sowieso al problemen hebt, dan maakt dit het natuurlijk nog erger."

Naast geld kost het ontwikkelen van een speciale Monza-vleugel ook ontwikkelingstijd, zowel qua CFD als windtunnelruns. Dat laatste speelt eveneens een belangrijke rol, aangezien Red Bull door de positie in het kampioenschap de minste windtunneltijd heeft van alle teams op de grid. Tegenwoordig is een low-downforce achtervleugel wel iets meer waard in de tweede seizoenshelft dan voorheen, aangezien teams in Las Vegas eveneens met een low-downforce specificatie rijden.

De Red Bull-coureurs moeten het doen met wat ze hebben en dat is op de bovenstaande afbeeldingen te zien. De tekening van Giorgio Piola toont de Red Bull-vleugel uit de tweede vrije training in België, terwijl daarnaast de Monza-vleugel in beeld is. De overeenkomsten zijn duidelijk, behalve dat er in Spa nog een Gurney flap op zat en dat de vleugel voor Monza nog verder is getrimd. Om de balans tussen de voor- en achterkant acceptabel te houden, heeft Red Bull ook de flaps van de voorvleugel getrimd. Zie daarvoor de onderstaande illustratie.

Red Bull Racing RB20 nieuwe voorvleugel voor Monza Foto door: Giorgio Piola

Het maakt de race in Monza interessant voor Verstappen en in mindere mate Pérez. Eerstgenoemde moet naar voren komen om de schade in het kampioenschap beperkt te houden, maar kan daarbij niet alle risico's nemen. Een DNF in de titelstrijd is immers zeer ongewenst. Door het gebrek aan een Monza-vleugel heeft Red Bull bovendien geen wapen met de topsnelheid. Na de kwalificatie stonden beide Red Bull-coureurs helemaal onderaan de 'speed trap'. Verstappen tikte op het meetpunt 347.2 kilometer per uur aan, terwijl Pérez bleef steken op 346.8. De Red Bulls bezetten daarmee P19 en P20 in de ranglijst.

Averij beperkt houden voor een cruciale 'double header'

De race in Monza belooft in meerdere opzichten interessant te worden. Zo moet Verstappen de schade beperkt houden alvorens er in Baku en Singapore twee stratencircuits volgen. Voor McLaren kan Monza juist bevestigen dat hun pakket inmiddels overal en in alle weersomstandigheden werkt. Na de overwinning in Zandvoort hield teambaas Andrea Stella nog een slag om de arm. Hij wees naar de vele medium-speed bochten waarin McLaren in excelleert. Verder is het Zandvoort-weekend in relatief koude weersomstandigheden afgewerkt en ook die zouden McLaren volgens hem uitstekend liggen. Monza is in beide opzichten het tegenovergestelde. Het raceweekend verloopt tropisch warm en daarnaast is het Autodromo Nazionale Monza een compleet ander circuit dan Zandvoort. Op de hogesnelheidstempel zijn nagenoeg geen lange, medium-speed bochten te vinden, die Zandvoort zo kenmerken. In plaats daarvan draait het met de lange rechte stukken om topsnelheid en een stabiele auto in de langzame chicanes.

Het zijn twee aspecten waar McLaren in de voorbije jaren nog niet echt tevreden over was. Lando Norris en Oscar Piastri hebben meermaals aangegeven dat het gevoel in langzame bochten niet geweldig was en dat de aerodynamische efficiëntie eveneens voor verbetering vatbaar was. Precies dat laatste is echter aangepakt met het updatepakket uit Zandvoort, waardoor het weekend in Noord-Italië tot dusver crescendo verloopt en een nieuwe bevestiging voor McLaren kan worden. Toch zijn de meeste ogen op Red Bull gericht: dat team moet deze race zonder averij doorkomen voorafgaand aan een cruciale 'double header' op de genoemde stratencircuits. Maar ja, Verstappen en Pérez moeten dat voor alle tifosi zonder optimaal materiaal zien te doen.