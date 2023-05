De Formule 1 introduceerde in 2022 gloednieuwe technische reglementen, die waren opgesteld met het doel om de teams dichter bij elkaar te brengen én het makkelijker te maken om andere coureurs te volgen en in te halen. Dat probeerde men voor elkaar te krijgen door de vloer meer downforce te laten genereren ten opzichte van eerdere jaren. Dat leek vorig jaar heel aardig te lukken, maar in 2023 is het weer een ander verhaal. De verschillen tussen de diverse teams zijn zoals gehoopt heel klein, maar het gebrek aan inhaalacties tijdens beide races van de GP van Azerbeidzjan zorgt voor twijfels of er met het huidige wagenconcept ook echt beter geracet kan worden.

De Red Bull Racing RB19 lijkt de uitzondering op de regel te zijn, want Max Verstappen en Sergio Perez konden in Baku - en in eerdere races dit jaar - relatief eenvoudig passeren. Toch erkent ook de Mexicaanse winnaar van de Azerbeidzjaanse GP dat inhalen anno 2023 lastiger is dan vorig jaar, doordat de teams afgelopen winter meer downforce hebben gevonden voor hun auto's. "Het is dit jaar zeker iets lastiger geworden. Deze auto's genereren iets meer downforce en door die extra downforce heeft de auto erachter iets meer moeite om te volgen. Naar mijn mening was het dus geen goed besluit om de DRS-zone in Baku te verkorten, want het is op zichzelf al lastiger om in te halen dan vorig jaar. Dit is dus iets wat we moeten bespreken", vertelde Perez in Baku.

Teamgenoot Verstappen sloot zich aan bij de bevindingen van Perez en deed er zelfs een schepje bovenop door de verwachting uit te spreken dat de situatie in de komende tijd eerder slechter dan beter wordt. "Hoe meer downforce we genereren - en de hoeveelheid neemt ieder jaar toe - hoe lastiger het wordt om in te halen als je niets aan de regels doet", aldus de regerend tweevoudig wereldkampioen. Toch weet Verstappen dat het het moeizame inhalen niet alleen te wijten is aan de vuile lucht. Hij wijst ook naar het gewicht van de auto's, dit jaar maar liefst 798 kilogram, en de stijve wielophangingen.

"Door het vrij hoge gewicht van de auto's tegenwoordig is het iets moeilijker om goed te volgen op lage snelheid. Zodra je met dat gewicht een klein momentje hebt, wordt het meteen een grotere drift en is het zwaarder voor de banden, omdat je de banden meer oververhit", analyseert Verstappen. "Voor deze nieuwe auto's geldt ook dat je ze veel stijver moet afstellen, terwijl je in 2015, 2016 nog verschillende lijnen kon proberen en over een kerbstone kon rijden omdat de auto's veel zachter geveerd waren dan nu. Daardoor kon je verschillende technieken en lijnen gebruiken, maar dat is tegenwoordig heel lastig omdat de auto's dat gewoon niet toestaan."

Video: De hoogtepunten van de Grand Prix van Azerbeidzjan