Marko snapt wegwerken van Binotto niet: "Een verzwakking voor Ferrari"

Helmut Marko vindt het niet verstandig dat Ferrari Mattia Binotto naar de uitgang heeft gewerkt. Officieel is de teambaas zelf opgestapt, maar dat komt doordat hij het vertrouwen van John Elkann en Benedetto Vigna niet meer had. Marko denkt dat Ferrari zwakker wordt door het vertrek van Binotto. Volgens de Oostenrijker was het beter geweest om iemand naast de afzwaaiend teambaas te zetten en de taken te verdelen.