Bekijk hier Verstappen, Perez en Sainz in de cooldown room na F1-race Monza Na afloop van elke race komen de podiumfinishers samen in de cooldown room. Een interessant moment om na de race de eerste reacties te zien en het is leuk om te zien hoe de coureurs zelf reageren op hun race. Ook in Monza zagen we de beelden van Max Verstappen, Sergio Perez en Carlos Sainz na afloop van de race, die samen de race doornamen.