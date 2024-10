In de openingsfase van de Formule 1-sprintrace in Austin is er voor Max Verstappen geen vuiltje aan de lucht. De Nederlandse Red Bull-rijder startte uitstekend en zag achter zich George Russell P2 verspelen aan Lando Norris.

Daarachter vechten de Ferrari-coureurs vermakelijke gevechten met elkaar uit. Charles Leclerc had het rondenlang zwaar met teamgenoot Carlos Sainz en moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in zijn Spaanse teamgenoot.