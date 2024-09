De Formule 1 zoekt al langere tijd naar een mogelijkheid om rookies meer kansen te bieden in F1, waar slechts twintig zitjes te vergeven zijn en het steeds moeilijker lijkt voor jonge talenten om door te stromen. F1 heeft daarom een idee voorgelegd aan de teams om na de Grand Prix van Abu Dhabi een soort sprintrace te organiseren voor rookies. De tien F1-teams moeten immers aanwezig blijven in Abu Dhabi voor de post-season test, waar een ervaren coureur en een rookie in actie moeten komen. Eind september moet dit voorstel besproken worden door de F1 Commission.

Max Verstappen loopt niet heel erg warm voor dit idee en vindt dat de Formule 1 zo zoekt naar een te ingewikkelde oplossing. "Ik denk niet dat iemand nog enthousiast is na de laatste race. En om dan nog een race op dinsdag te rijden... Ik bedoel, als je rookies een kans wil geven, zet ze dan gewoon in de auto", reageert de drievoudig F1-kampioen op het voorstel.

George Russell, voorzitter van coureursvakbond GPDA, klinkt wat positiever over het voorstel. "Ik zie dat idee eigenlijk best wel zitten, als ik eerlijk mag zijn", zegt de Mercedes-coureur. "Ik heb altijd gemengde gevoelens gehad bij de eerste vrije trainingen voor rookies", doelt de Brit op het feit dat teams per het reglement verplicht zijn om minstens twee keer per jaar een rookie de kans te geven tijdens een vrije training. "Want tenzij je al veel ervaring hebt van F1-tests, is het heel uitdagend. Ik herinner me nog mijn eerste VT1 die ik namens Force India reed in São Paulo", wijst hij naar het seizoen 2017. "Ik had daarvoor maar twee dagen in een F1-auto getest en was nog nooit in São Paulo geweest. Ik had echt het gevoel dat ik in het diepe gegooid werd en er werd veel gecontroleerd in die twee of drie ronden die je krijgt op een gloednieuwe set banden. Maar ik denk dat het een goed idee is: een kans voor rookiecoureurs om een volledige dag te testen en dan direct door te gaan naar een sprintrace."