Verstappen: "Mooi circuit, maar we hebben nog werk aan de winkel"

Met het Jeddah Corniche Circuit is de Formule 1 voor het tweede raceweekend op rij op onbekend terrein. Waar de omloop in Qatar nog wel een bestaand circuit was, is het stratencircuit aan de Rode Zee volledig nieuw voor iedereen. Overeenkomst tussen beide banen is wel dat ze op goedkeuring kunnen rekenen van Max Verstappen. "Ik heb echt genoten van dit uitdagende circuit", laat hij na de tweede training weten. "Dit is een mooie baan met veel snelle bochten, erg fijn om op te rijden."

Op dat nieuwe circuit kwam Verstappen vrijdagmiddag ook voortvarend uit de startblokken. Hij begon de eerste training sterk op de hardste band en opende de tweede sessie wederom goed. Daarna ging het echter bergafwaarts. Zo viel de kwalificatiesimulatie in duigen en moest de Limburger aan het eind genoegen nemen met P4 op twee tienden van Lewis Hamilton. "In die tweede training had ik vooral veel moeite om temperatuur in de banden te krijgen, daar moeten we zeker nog naar kijken."

Vervolgvraag luidt natuurlijk of dat met de veranderde omstandigheden te maken heeft of dat Red Bull zelf nog werk aan de winkel heeft. De eerste training werd immers bij daglicht afgewerkt en tijdens de tweede training onder het kunstlicht waren de omstandigheden vergelijkbaar met hoe het tijdens de kwalificatie en de race zal zijn. "Wij hebben ook wat veranderingen doorgevoerd van de eerste naar de tweede vrije training, maar die werkten niet echt goed. Hopelijk kunnen we morgen voordat de kwalificatie begint wel de juiste balans vinden."

Het betekent concreet dat de eerste trainingen wel degelijk huiswerk hebben opgeleverd. "Er zijn nog veel dingen om aan te werken en om te verbeteren, dus laten we zien of we morgen nog iets meer uit de auto kunnen halen." Dat laatste is des te belangrijker omdat inhalen op het relatief smalle circuit geen sinecure lijkt. "Maar de kwalificatie kan ook al best verraderlijk worden met al het verkeer", waarschuwt Verstappen. De vele kwalificatiesimulaties die in het water zijn gevallen op vrijdag hebben daar een voorproefje van gegeven. "Verder is het op dit moment heel lastig in te schatten hoe de zaterdag zal verlopen. Hier kan eigenlijk van alles gebeuren, wij zullen in ieder geval hard pushen en sowieso alles moeten geven."