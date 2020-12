Verstappen tegen Mercedes-invaller Russell: “Geniet ervan”

Eerder deze week kwam naar buiten dat Lewis Hamilton positief is getest op het coronavirus en daardoor komend weekend niet in actie kan komen tijdens de Sakhir Grand Prix, de tweede wedstrijd op het Bahrain International Circuit. Vervolgens werd bekend dat de zevenvoudig wereldkampioen vervangen wordt door Williams-coureur George Russell. Hoe het is om ineens bij een topteam in te stappen, daar weet Verstappen natuurlijk alles van.

“Geniet er gewoon van”, luidt het advies van Verstappen aan Russell, na een vraag van Motorsport.com in de officiële persconferentie voor de Grand Prix van Sakhir. “Want het zal een verschil van dag en nacht zijn om met die auto te rijden. En op een goede manier. Ik heb hetzelfde meegemaakt toen ik bij Red Bull instapte. Er was veel om te leren, maar toen ik voor het eerst de baan opging, had ik zoiets van: ‘Oh mijn god, wat een verschil!’ Daar heb je eerder geen weet van.” De Nederlander vervolgt: “Gelukkig voor hem zijn er dit weekend niet al te veel bochten, vooral veel rechte stukken. Dat zal het makkelijker voor hem maken om alles te leren en te wennen. De verwachtingen zullen heel hoog zijn, maar je zal gewoon op snelheid moeten komen en geen aandacht moeten hebben voor wat de buitenwereld denkt. Focus je op het samenwerken met het team en geniet er gewoon van. Het is de beste auto op de grid, dus je kunt er maar beter het beste van maken.”

Dat Hamilton afwezig is, heeft volgens Verstappen geen positieve invloed op zijn kansen in de voorlaatste race van het Formule 1-seizoen. “Lewis mag er dan niet bij zijn, we hebben wel Valtteri [Bottas] en George die in de snelste auto van het veld zitten. Het zal nog steeds erg lastig worden”, weet hij. “Vooral gezien de lay-out waarop we dit weekend rijden. De rondetijden zullen erg dicht bij elkaar liggen, ook ten opzichte van de jongens die afgelopen weekend achter ons zaten. Ik verwacht dus niet dat het heel makkelijk gaat worden.” De tweede race in Bahrein wordt verreden op de zogenoemde ‘outer track’, die buitenom het reguliere circuit loopt en de bochtige in-field sectie dus overslaat.

Gevraagd naar de impact van de alternatieve lay-out op de pikorde, antwoordt Verstappen: “Het zal alleen degenen helpen die over veel vermogen beschikken. Ik denk dus dat het iets moeilijker voor ons wordt.” Volgens Verstappen is de baan waarop dit weekend gereden wordt met niets te vergelijken. “De lay-out staat absoluut helemaal op zichzelf. Het zal ook vrij zanderig zijn, dat gedeelte van het circuit wordt namelijk nauwelijks gebruikt.” Verstappen is er overigens niet op tegen dat er op deze lay-out wordt geracet. “Het is een nieuwe uitdaging. Het is weer eens wat anders. We zullen zien wat het oplevert.”

VIDEO: De uitdagingen en kansen voor Russell bij Mercedes: