Verstappen oordeelt hard over circuit: “Slaat helemaal nergens op”

Nadat er een week geleden op de reguliere configuratie van het circuit werd gereden, racen de coureurs dit weekend op een versie van de baan die ook wel het ‘outer circuit’ wordt genoemd. Hierbij gaan de coureurs na de vierde bocht linksaf om via een paar knikken uit te komen op het lange rechte stuk richting de laatste bocht. Het middelste gedeelte van het circuit slaat de Formule 1 dit weekend dus volledig over, resulterend in rondetijden van maar 54 seconden.

Verstappen liet zich meteen na de tweede oefensessie erg kritisch uit over het circuit en deed er later voor de camera van Ziggo Sport nog een schepje bovenop. “Ik vind het helemaal niets”, stak Verstappen zijn mening niet onder stoelen of banken. “Voor mij is dit geen racecircuit. Het is zo kort en de bochten die erin zitten… Het slaat helemaal nergens op. Daarnaast is het ook gewoon gevaarlijk, want je bent meer met je engineer aan het communiceren van ‘er komt weer een auto, hier een auto, daar een auto, gat hier, gat daar’. Terwijl je daar natuurlijk ook allemaal blinde bochten hebt. Het is allemaal heel link. En waarvoor? Het voelt net alsof ze er een entertainmentshow van willen maken, gewoon om het wat spannender te maken. Maar dat wordt het uiteindelijk toch niet, want de snelste auto rijdt toch vooraan.”

Mercedes eindigde beide vrijdagtrainingen bovenaan met dank aan George Russell, die dit weekend Lewis Hamilton vervangt. De jonge Brit kwam uitstekend uit de startblokken bij de Duitse fabrieksformatie. Verstappen kijkt er niet van op dat Russell op de eerste dag aan de leiding ging in de tijdenlijsten. “Dat was natuurlijk te verwachten", aldus de nummer drie in het kampioenschap. "George is geen pannenkoek. Je ziet dat als hij in die auto stapt, alles meteen heel goed voor hem aanvoelt. En dat laat ook wel zien hoe goed die auto gaat.”

Over zijn eigen begin van het weekend toonde de Limburger zich redelijk tevreden. “Qua snelheid was het wel redelijk oké. Ik was vooral over de korte run nog niet helemaal tevreden. We hadden een beetje problemen met de balans bij het uitkomen van de eerste bocht en door bocht twee. En bij bocht vier hadden we een beetje onderstuur. Dus er zijn nog wel wat dingen die we moeten verbeteren. Maar de ‘long runs’ zagen er op zich wel oké uit.” Met name in het eerste deel van de kwalificatie worden er chaotische taferelen verwacht, wanneer twintig coureurs op zoek moeten naar een gat. Of Verstappen verrassingen verwacht? "Dat kan best. We zitten allemaal dicht bij elkaar en het zal afhangen van wie er een goede slipstream heeft en wie er niet een wiel blokkeert in de eerste bocht. We gaan het allemaal wel zien."

VIDEO: Alles wat je moet weten over het 'outer circuit' van Bahrein