Verstappen snelste op eerste dag F1 Abu Dhabi ondanks missen VT1

Na een weinig representatieve eerste training - behalve dat de omstandigheden niet overeen kwamen met die in de kwalificatie en race doordat die later op de dag worden verreden, kwamen er maar liefst acht vrijdagcoureurs in actie - zou de tweede oefensessie een scherper plaatje opleveren van de krachtsverhoudingen in Abu Dhabi.

Charles Leclerc was in de openingsfase de snelste man op de baan door op de medium band een 1.26.045 te rijden. Na een kwartier was Max Verstappen, die eerder op de dag moest toezien hoe Red Bull-pupil Liam Lawson met zijn auto reed, de eerste die een run op de soft deed. De Nederlander bracht 1.25.449 op de klokken, waarmee hij met zes tienden verschil de eerste positie in de tijdentabel van de Monegask overnam. Later in de run scherpte Verstappen zijn tijd aan naar 1.25.335.

Meer coureurs verschenen daarna met de soft op het circuit. Sergio Perez liet een 1.25.852 noteren, waarmee hij tweede stond tot Leclerc in 1.25.599 over de streep kwam. Met nog een half uur te gaan zetten de Mercedes-coureurs een snelle ronde op de zachte band in. Ideaal was de situatie op dat moment niet, doordat het inmiddels een stuk drukker was op de baan. Russell rondde het Yas Marina Circuit in 1.25.487, die hem naar P2 bracht. Hamilton verloor na een paarse eerste sector wat tijd in de tweede en derde sector en bleef met 1.25.829 steken op de vierde tijd. “Excuses voor het verkeer”, krijgt Russell van zijn engineer te horen. “No problemo”, antwoordt de Brit kalm. “Zo lang we hier morgen maar geen last van hebben.” Verstappen bleek ondertussen nog niet klaar te zijn. Hij deed nog een run op een nieuwe set zachte banden en vond daarbij nog wat tijd in het tweede gedeelte, resulterend in een 1.25.146.

Het laatste kwartier van de sessie stond in het teken van het rijden van langere runs ter voorbereiding op de race. Verstappen bleef - terwijl hij een training minder had gereden dan het merendeel van het veld - snelste, terwijl Russell en Leclerc de eerste dag van het weekend als tweede en derde besloten. Hamilton verbeterde zich nog naar 1.25.761 maar bleef daarmee op P4. Sergio Perez en Carlos Sainz volgden met de vijfde en zesde tijd. Achter Red Bull, Mercedes en Ferrari was Alpine best-of-the-rest. Esteban Ocon en Fernando Alonso, die met een speciale helm een hommage brengt aan de vertrekkende Vettel, kwamen tot de zevende en achtste tijd. Daniel Ricciardo, van wie vrijdag bekend werd dat hij volgend jaar als reservecoureur van Red Bull werkzaam zal zijn, was de snelste McLaren-coureur op P9 en tevens de laatste die binnen een seconde van Verstappen bleef.

Het Formule 1-weekend in Abu Dhabi gaat zaterdag om 11.30 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training.

Video: Max Verstappen rijdt snelste tijd tijdens tweede training GP van Abu Dhabi

Uitslag tweede training F1 GP van Abu Dhabi: