Verstappen legt uit waarom simcoureur Van Buren belangrijk is voor Red Bull

Red Bull Racing maakte begin dit jaar een goede indruk door slechts enkele maanden na de bloedstollende finale in Abu Dhabi alweer met een competitieve auto voor de dag te komen. Het team uit Milton Keynes koerst mede daardoor op twee wereldtitels af, waarbij ook moet worden aangetekend dat de auto gedurende het jaar fors is verbeterd. Dat laatste geldt met name voor Max Verstappen. De Limburger klaagde in Monaco en Baku over een voorkant die niet strak genoeg instuurde. Verstappen heeft namelijk baat bij een sterke voorkant en een tamelijk losse achterkant. Of zoals Helmut Marko dat recent verwoordde: "Als de kont van de auto met meer dan tweehonderd kilometer per uur uitbreekt, worden de meeste rijders nerveus, maar Max wordt er niet anders van. Hij wil vooral een stabiele voorkant en kan de rest goed opvangen."

Precies die eigenschappen lijkt Verstappen inmiddels te hebben in zijn RB18. Het past bij de doorontwikkeling van Red Bull en daarin speelt een andere Nederlander een rol achter de schermen. Woensdag werd namelijk bekend dat Rudy van Buren actief is als simulatorcoureur voor het team van Christian Horner. "Maar ik moet zeggen dat hij dit achter de schermen, dus onofficieel, al langer doet", haakt Verstappen in tijdens de persconferentie voor de Dutch Grand Prix. De wereldkampioen laat weten blij te zijn met het werk dat zijn landgenoot verricht. "Ik ken Rudy al best lang. We doen natuurlijk veel simraces samen voor Team Redline. Daardoor hebben we een goede band opgebouwd en door het simulatorwerk is die alleen maar verder gegroeid."

"We praten natuurlijk over veel dingen. Tijdens een raceweekend misschien iets minder omdat hij dan ook druk is en we allebei ons eigen ding doen, maar het contact is altijd goed", vervolgt Verstappen zijn antwoord op een vraag van Motorsport.com. "Ik vertel hem natuurlijk wat ik voel en wat ik van de auto nodig heb. Maar Rudy heeft ook nog een andere kwaliteit die erg belangrijk is voor dit werk. Iedereen heeft zijn eigen rijstijl, zowel in het echt als ook in de simulator. Maar Rudy kan zichzelf aanpassen aan de rijstijl van iemand anders en die stijl als het ware overnemen. Zo kan hij voelen wat verschillende personen nodig hebben van de auto om snel te zijn. Dat maakt hem goed en daardoor is hij zo belangrijk voor ons in de simulator."

Gewichtsbesparing en beter beter begrip van de auto

De genoemde doorontwikkeling verklaart de goede vorm van Verstappen voor een deel, al speelt gewichtsbesparing ook ontegenzeggelijk een rol. "Onze auto had begin dit jaar wat overgewicht, hij moest op dieet", lacht de Nederlander. "Eigenlijk begonnen we het jaar gewoon met een auto die veel te zwaar was. Dat heeft natuurlijk niet geholpen en hebben we stap voor stap verbeterd." Gevraagd of dat om ongeveer vier kilogram gaat, geeft Verstappen aan dat het wel meer dan dat is. Het streefgewicht is overigens nog steeds niet bereikt, hetgeen ook kan samenhangen met geruchten over een lichter chassis. "Er moet nog steeds wel wat af, eigenlijk zoals ik dat zelf ook heb na de winter. Bij mij moet er dan ook een beetje vanaf", grapt de man met startnummer één.

Het gewicht en een beter begrip van de auto verklaren volgens Verstappen het huidige beeld. "Dat kon je perfect zien op Spa. Voor het eerst in vijf jaar konden we daar met het ideale downforce-niveau rijden. Voorheen moesten we steeds met minder downforce rijden dan dat we graag wilden, waardoor we in de bochtige sector 2 veel tijd verloren." Waar Verstappen over de afstelling spreekt, helpt het nieuwe reglement Red Bull overigens ook in bepaald opzicht. "Vorig jaar lag de focus bij de set-up vooral op de kwalificatie. Op veel banen was het erg lastig om te volgen, soms werd de auto gewoon onbestuurbaar als je dicht achter een ander kwam. Je kon alleen maar inhalen met een groot snelheidsverschil of veel betere banden. Nu heb je veel meer kans als je kwalificatie slecht is. Als je race pace maar goed is, kun je alsnog inhalen. Het vechten is met deze auto's sowieso leuker en hopelijk wordt dat alleen nog maar beter als het reglement een paar jaar min of meer gelijk blijft. Als andere teams dichterbij komen en er meer coureurs vooraan strijden, zou dat nog mooier zijn."

Van der Garde: "Ook in Zandvoort iedereen kansloos tegen Verstappen"