Verstappen wil rode vlag in Q3 nu voor zijn: "En misschien naar regels kijken"

De Grand Prix van Monaco wordt zoals bekend al voor een groot gedeelte op zaterdag beslist. Omdat inhalen zeker met de huidige generatie auto's schier onmogelijk is, blijkt een goede uitgangspositie ieder jaar weer van levensbelang. Met de juiste tactiek valt nog wel een plekje te winnen dan wel te verliezen op zondag, maar het leeuwendeel van het werk moet de dag ervoor al gebeuren. Het verklaart waarom teams in hun voorbereidingen alles op de kwalificatie zetten, al kunnen die natuurlijk bijzonder rap teniet gedaan worden door een ongelukkige rode vlag.

Max Verstappen kan erover meepraten nadat hij vorig jaar een veelbelovende laatste run in Q3 moest afbreken door een crash van Sergio Perez. Het bewuste moment van Perez is later nog weer onder een vergrootglas komen te liggen in Sao Paulo, al staat het moment niet op zichzelf. Zo is Verstappen al vaker het slachtoffer geworden van een late rode vlag, het recentst nog in Miami. Nadien is geopperd dat Red Bull eerder naar buiten moet gaan voor die laatste run, al wijst Verstappen vooral naar het neerzetten van een goede 'banker lap'. De eerste run moet volgens hem gewoonweg beter om eventuele ongemakken voor te zijn.

"Ik moet gewoon zorgen dat ik zelf een goede eerste run neerzet. De meeste van die crashes gebeuren natuurlijk niet expres. Op een circuit als Monaco en überhaupt op stratencircuits is de kans op een crash altijd aanwezig. Op dit moment zijn er ook geen regels voor. Het is in de afgelopen tijd natuurlijk al meerdere keren gebeurd, dus dat maakt het extra belangrijk dat de eerste run deze zaterdag goed is", laat Verstappen op het terras van de Red Bull-hospitality weten.

Gevraagd of er wel strengere regels zouden moeten komen, vervolgt de regerend wereldkampioen: "Nou ja, als iemand een rode vlag veroorzaakt en er daarmee voor zorgt dat alle anderen de ronde moeten afbreken, dan is dat natuurlijk wel pijnlijk. Je ziet in andere raceklassen wel dat coureurs die een rode vlag veroorzaken alle ronden tot dan toe kwijtraken of in ieder geval de snelste twee. Dat is misschien wel iets om over na te denken, al heb ik niet het idee dat de FIA daar momenteel heel erg mee bezig is. Maar goed, juist daardoor moeten we zorgen dat die eerste ronde van onszelf goed is."

Verstappen zit niet echt te wachten op regen

Naast een eventuele rode vlag is ook het weer nog een aspect dat letterlijk en figuurlijk boven het Monaco-weekend hangt. Toen Red Bull nog over een inferieure auto beschikte, had Verstappen doorgaans baat bij wat hemelwater, maar inmiddels hoopt de Limburger op een droog verloop van het weekend. "In het algemeen hoop ik hier gewoon op een droog weekend, ja. Ik vind rijden in de regen natuurlijk niet erg en vorig jaar was het ook nat bij de start, maar dit weekend is op zich al chaotisch genoeg in normale omstandigheden. Een weekend in het droge zou daardoor wel prima zijn."

