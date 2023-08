Max Verstappen: "Rijd nu compleet anders dan eerste jaren bij Red Bull"

Max Verstappen heeft de teller inmiddels op 46 Formule 1-zeges staan, waarvan de laatste negen op een rij. Op de eeuwige ranglijst van meeste F1-overwinningen bezet Verstappen de vijfde plek, al krijgt hij de nummers vier (Alain Prost met 51) en drie (Sebastian Vettel met 53) ook al behoorlijk in het vizier. Verstappen haalt het maximale uit de superieure RB19, al heeft hij zelf ook een stap gezet vergeleken met zijn eerdere jaren bij Red Bull Racing. De Nederlander heeft al meermaals aangegeven dat de pure snelheid niet zozeer anders is - "het zou ook heel raar zijn als je nu nog ineens twee tienden per ronde vindt" - maar voegt toe dat de ervaring wel helpt.

Meer risicomanagement met kampioenschap in het achterhoofd

Bovendien stelt het competitieve materiaal hem in staat om iets anders te rijden. Op de vraag in Zandvoort of het tegenwoordig meer om risicomanagement draait, luidt het antwoord: "Absoluut, zeker in het begin van de races dit seizoen. Als de race begint in lastige omstandigheden zoals in Zandvoort, dan draait het zeker om risicomanagement. Als ik mezelf vergelijk met enkele jaren geleden, toen ik nog niet voor het kampioenschap vocht, dan rijd ik nu compleet anders", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com weten. Hij onderstreept ermee dat hij toen vooral voor dagzeges moest knokken op de spaarzame (vaak high-downforce) banen die bij Red Bull pasten. In die wedstrijden moest hij meer risico nemen, ook in de wetenschap dat hij in het WK niets te verliezen had.

Anno 2023 zijn de kaarten anders geschud en is Verstappen juist extra voorzichtig in de openingsronden, zoals na de motorische gridstraf op Spa-Francorchamps ook te zien was. "Zelfs als ik op deze manier rijd, weet ik dat we met de auto nog tot veel in staat zijn. Dat helpt wel om een beetje meer in control te rijden, zeg maar." Dat gezegd hebbende benadrukt Verstappen dat het allesbehalve makkelijk is om er negen op rij te winnen. "In het verleden hebben we al veel meer teams met een dominante auto in de Formule 1 gezien. Die hebben niet allemaal negen op rij gewonnen, of hoeveel opeenvolgende zeges we nu ook als team hebben. Het is lastig om constant te leveren en zeker in zo'n race met wisselende weersomstandigheden is een foutje zo gemaakt."

Baku de doorbraak, Monaco en Zandvoort het lastigst

De zegereeks van Verstappen begon tijdens de Grand Prix van Miami. In de persconferentie te Zandvoort herhaalt de wereldkampioen nog maar eens dat het geen toeval is, aangezien het raceweekend daarvoor van cruciaal belang is geweest. "Ik heb in Baku heel veel dingen geleerd, bijvoorbeeld hoe ik deze auto af moet stellen. Ik heb daar veel verschillende dingen geprobeerd. Het maakte de race een beetje wisselvallig, maar op een gegeven moment kwam ik wel in een goed ritme. Tegen die tijd had ik al iets te veel van mijn banden gevraagd, maar ik dacht wel 'oké, dit is interessant voor de komende races'. Ik heb die kennis daarna op ieder circuit kunnen gebruiken."

Het heeft negen overwinningen op rij opgeleverd en in totaal elf stuks in dit F1-seizoen. De Grand Prix van Miami noemde Verstappen in de zomerstop de belangrijkste zege tot dusver, al zijn er met Zandvoort erbij nog twee races aan te wijzen die uitdagender zijn geweest. "De race in Zandvoort is absoluut één van de lastigste overwinningen voor ons geweest door het weer. Maar ik moet zeggen dat Monaco dit jaar ook erg lastig was. Als je daar één wieltje zou blokkeren, hing je gelijk in de muur." In Monaco kregen coureurs net als in Zandvoort te maken met regen in de slotfase, waardoor het bijzonder verraderlijk werd en de intermediates voor de dag moesten komen. Komend weekend krijgt Verstappen in Monza de kans om alleen recordhouder te worden met tien triomftochten op rij.