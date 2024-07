Tijdens de mediadag in Silverstone ging het veelal over de aanvaring tussen Max Verstappen en Lando Norris op de Red Bull Ring. Beide mannen reageerden zeer volwassen nadat ze maandag en woensdag met elkaar hebben gesproken. De lucht is geklaard, waarna de focus op het eerstvolgende gevecht op het asfalt kan. Wat betreft die baanactie hebben verschillende analisten en ook enkele coureurs opgeroepen tot het verduidelijken van de regels, de 'racing rules' zoals de Britten zeggen. Dat laatste zou voor coureurs, maar ook voor de mensen thuis duidelijker moeten maken wat wél en wat niet is toegestaan.

Max Verstappen ziet echter weinig in het finetunen van de richtlijnen. Als hij door Motorsport.com wordt gevraagd of de regelgeving moet worden verduidelijkt of aangepast, luidt zijn reactie: "Ik denk dat we al veel te veel regels voor van alles en nog wat in de Formule 1 hebben. Dat zal dingen in mijn optiek alleen maar ingewikkelder maken." De drievoudig wereldkampioen vindt - overigens net als Helmut Marko - dat de koningsklasse best wat minder gereguleerd mag zijn. "Kijk naar het reglementenboek van tien à vijftien jaar geleden en kijk wat het nu is... Het wordt steeds dikker, al is dat misschien ook een beetje de wereld waarin we leven."

Verstappen zegt in ieder geval niet van plan te zijn om het onderwerp uitgebreid aan te snijden tijdens de eerstvolgende rijdersbriefing. "De meeste coureurs willen niet al te lang in zo'n rijdersbriefing zitten!", lacht hij. "Vaak als je denkt dat het een hele lange meeting gaat worden, dan blijkt dat niet zo te zijn - en omgekeerd. Maar nee, ik wil het niet aansnijden. Er gebeuren qua moving under braking of geen ruimte laten voor een andere auto veel ergere dingen dan het moment in Oostenrijk, maar het is wat het is. Het enige belangrijke na dat raceweekend was voor mij de relatie met Lando", benadrukt Verstappen nogmaals.

Norris begrijpt niets van tijdstraf door track limits: "Slaat nergens op"

Lando Norris wil op zijn beurt wel graag een onderwerp ter sprake brengen. De McLaren-coureur blijkt een kleine week na het duel in Spielberg niet zozeer meer verbolgen over het contact met Verstappen, maar des te meer over de tijdstraf van vijf seconden die hij ontving voor het overschrijden van de track limits. "Ik heb vijf seconden tijdstraf gekregen voor een inhaalpoging die niet helemaal goed ging. In het begin had ik niet eens door dat we de vijf seconden tijdstraf eerst nog inlosten voordat we officieel uitvielen, maar ik vind die straf eerlijk gezegd vrij stom. Ik probeerde in te halen, blokkeerde een wieltje, ging van de baan en moest zelfs die gele kerbs (sausage kerbs) ontwijken. Ik heb meteen de positie teruggeven aan Max en daarbij nog anderhalve seconde extra verloren", zit Norris in de persconferentie nog altijd vol onbegrip. "Ik heb er geen enkel voordeel uitgehaald en zelfs extra tijd door verloren."

Volgens de jonge Brit is de straf een slecht signaal, een signaal dat coureurs de aanvalslust ontneemt. "Als je wilt dat we niet meer racen, dat ik geen inhaalacties meer probeer en als je een saaie wedstrijd wilt, dan kun je deze regels prima hanteren", vervolgt hij cynisch. "Er zit een belangrijk verschil tussen van de baan gaan om een voordeel te halen of een actie verkeerd inschatten en daar sowieso al voor gestraft worden. Het feit dat ik daar eigenlijk nog een keer extra voor bestraft ben, slaat nergens op. Ik hoop dat ze het snel rechtzetten, want zoals het nu gaat, is het een stomme regel." Verstappen houdt zich iets meer op de vlakte, maar begrijpt de frustratie van Norris wel. "Het is aan de stewards om te oordelen, maar dit was misschien wel wat vreemd." Opgemerkt dat hij zelf via de boordradio ook heeft geklaagd over de 'dive bombs' van Norris, besluit de Limburger: "Je praat natuurlijk altijd in je eigen voordeel, dat is wat hij deed en dat is wat ik ook deed. Dat is logisch en begrijpen we allemaal."

