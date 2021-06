Verstappen verwacht ook op de Red Bull Ring een spannende strijd

Max Verstappen was in het verleden vaak sterk onderweg op de Red Bull Ring en hoopt ook dit jaar hoge ogen te kunnen gooien. De baan in Spielberg past goed bij de bolide van het team uit Milton Keynes, al biedt dat geen enkele garantie. De strijd met rivalen Mercedes en Lewis Hamilton zal onverminderd fel blijven, maar het goede gevoel van de winst in Frankrijk heeft nog altijd de overhand.

Verstappen blikt in de preview op de Grand Prix van Stiermarken van aankomend weekend uiteraard nog even terug op het succesvolle weekend in Frankrijk: “Het voelt altijd goed om pole te pakken, maar de overwinning was een geweldig resultaat. Daar ben ik ontzettend blij mee. En we wonnen de race op strategie. Ik hoop dat we dit de rest van het jaar kunnen volhouden. Iedereen op het circuit en in de fabriek werkt vol gas en we moeten blijven pushen om dit jaar meer races te winnen.”

De Nederlander erkent dat hij niet verwacht had zo sterk voor de dag te kunnen komen op het typische Mercedes-circuit Paul Ricard: “Mercedes was hier in het verleden zo sterk, maar we zien dat elk weekend anders is qua competitiviteit. Je weet nooit waar je staat totdat je de baan op gaat. Je weet niet waartoe de anderen in staat zijn dus we hadden dit resultaat niet verwacht. Dat maakt het alleen maar mooier.”

Verstappen: Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

De volgende race vindt plaats op de thuisbasis van Red Bull in Spielberg. Een hoogtepunt op de kalender voor Verstappen: “Ik kijk ontzettend uit naar Oostenrijk, want het voelt als een thuisrace. Het feit dat we er twee races rijden maakt het nog beter. Het is altijd leuk om hier te rijden en we hebben goede resultaten geboekt, maar dat biedt geen garanties. We moeten de auto weer goed neerzetten, de omstandigheden goed lezen en daarop reageren. Ik weet niet wat het weer gaat doen, maar ik verwacht dat het dicht bij elkaar zal zitten. We zullen zien maar hopelijk kunnen we twee zeer goede weekends neerzetten.”

