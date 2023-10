Max Verstappen legt uit hoe remproblemen hem hinderden bij F1-zege GP Amerika

Max Verstappen heeft met zijn vijftigste zege een bijzondere mijlpaal in de Formule 1 bereikt, maar moest er in Texas wel diep voor gaan. Vanaf P6 beloofde het sowieso een interessante strijd te worden, al was de praktijk nog iets weerbarstiger dan dat Verstappen - en velen met hem - had verwacht. "We hadden op zich wel een goede start. In de eerste stint probeerde ik geduldig te zijn, maar doordat ik andere auto's moest volgen en veel in vuile lucht reed, beschadigde ik mijn banden wat meer dan normaal. Tegelijkertijd had ik problemen met de remmen, zeker als je het vergelijkt met zaterdag."

Zowel voor als achter blokkeren

"Tijdens het aanremmen voelde het heel wisselend aan. Dat probleem is eigenlijk de hele race gebleven. Ik had nooit echt het volste vertrouwen in de auto tijdens het aanremmen. Gelukkig hebben we als team wel de goede strategie gekozen en kon ik daardoor alsnog naar voren komen. We hebben vandaag eigenlijk alles goed gedaan, al had ik gehoopt dat we iets meer snelheid hadden. Zaterdag waren we in ieder geval competitiever", blikt Verstappen terug. Gevraagd wanneer het remprobleem precies opspeelde, is hij helder: "Vanaf de eerste ronde al! De remmen zijn de enige dingen die we na zaterdag hebben vervangen. Toen ik de leiding eenmaal had, kon ik de voorsprong op zich wel redelijk managen, al kregen we aan het eind natuurlijk met achterblijvers te maken en werden mijn banden toen ook al minder. De harde band was dit weekend sowieso niet echt goed. Gelukkig waren er niet veel ronden meer te gaan en kon ik het gat managen."

Op de vraag van Motorsport.com hoe het gevoel in remzones precies afweek van normaal, treedt Verstappen iets meer in details: "Ik kon de remmen eigenlijk gewoon niet voelen. Ik blokkeerde heel gemakkelijk aan de voorkant. Vervolgens probeerde ik het met de settings wel aan te passen", duidt hij onder meer op de rembalans. "Maar toen blokkeerde ik juist aan de achterkant. Dat is heel vreemd, zeker omdat ik normaal gezien nooit problemen heb met de remmen in de Formule 1. We moeten als team dus zien te begrijpen waarom we vandaag wel problemen met de remmen hadden."

Boordradio's met Lambiase: "Ik zei zelfs 'please'"

Verstappen legt ook uit dat het ongemak zich niet alleen tot de remmen beperkte. "Als je voor en achter blokkeert, dan gaan de banden er natuurlijk ook sneller aan. Dat heeft tijdens de race ook niet echt geholpen, al helemaal niet als je het vergelijkt met de sprintrace. Zaterdag was het gevoel in de auto echt heel fijn. Maar goed, we hebben de race alsnog gewonnen en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste", duidt Verstappen op nummer vijftig. Het maakt de winst in Amerika opnieuw een gedenkwaardige.

In Texas werd er overigens ook weer met een glimlach geluisterd naar de boordradio's van Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Zo vroeg de wereldkampioen nadrukkelijk of hij tijdens het remmen geen informatie meer door kon krijgen, aangezien hij zijn concentratie door het probleem volledig nodig had voor het rijden. "Wat betreft het praten tijdens het aanremmen, heb ik eigenlijk best netjes aangegeven dat ik liever niet had dat ze tegen mij zouden praten. Jullie lachen er hier in de zaal wel om, maar ik zei er zelfs nog netjes 'please' bij", sluit Verstappen zelf ook met een lach om de mond af.

Video: De Amerikaanse GP uitgebreid geanalyseerd in de nieuwe F1-update