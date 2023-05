Max Verstappen begint als WK-leider aan de Grand Prix door zijn woonplaats, die hij in 2021 voor de enige keer tot dusver wist te winnen. De Nederlander koestert in het WK een voorsprong van veertien punten op teamgenoot Sergio Perez, die vorig jaar juist zegevierde in het prinsdom. Het F1-seizoen 2023 draait met zevenmijlslaarzen uit op een tweestrijd tussen de Red Bull-coureurs, al klinkt het bij de concurrentie voorzichtig: als we ergens een kans hebben, dan zou het hier in Monaco moeten zijn. Zo heeft Red Bull tot dusver een grotere voorsprong gehad in de race dan tijdens kwalificaties, maar draait het in Monaco zoals bekend vooral om zaterdag. De enorme efficiënte van de RB19, met de hoge topsnelheid, zal in de smalle straten ook een iets minder grote rol spelen.

"Ik denk dat het hier wel wat lastiger wordt voor ons en ook dat het veld dichter bij elkaar komt", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com op het terras van de Red Bull-hospitality. "Maar we hebben natuurlijk nog steeds wel een goede auto en moeten daar gewoon het maximale uit zien te halen. We weten dat de snelheid over één ronde normaal gesproken niet ons sterkste punt is, al hebben we dit jaar nog altijd wel wat pole-positions gehaald. In dat opzicht is alles mogelijk en is een verrassing hier in Monaco sowieso nooit ver weg."

De eerste non-Red Bull-zege van 2023 zou op zichzelf al zo'n verrassing zijn, al rekent Verstappen vooraf sowieso op veel tegenstand. Gevraagd of Fernando Alonso of Charles Leclerc de grootste uitdager wordt, reageert Verstappen: "Normaal gezien Charles misschien wel, of Ferrari in het algemeen. Carlos [Sainz] is hier natuurlijk ook vrij handig. Maar ik moet zeggen: Aston Martin zal hier in de langzame bochten ook wel sterk zijn. Dit jaar zijn ze nog niet zo efficiënt en dus niet zo snel geweest op rechte stukken, maar daardoor kunnen ze hier misschien wel scoren. Ik weet natuurlijk ook niet wat Mercedes kan met het nieuwe concept, al moeten zij natuurlijk nog wel dat nieuwe concept helemaal begrijpen." Daarbij snapt Verstappen trouwens wel dat Mercedes de noviteiten meeneemt naar het krappe stratencircuit. "Hier leer je nog altijd meer dan dat de nieuwe onderdelen in de fabriek liggen. Dus ik zou nieuwe dingen altijd zo snel mogelijk op de auto willen hebben."

Wat betreft de auto van Verstappen zelf erkent hij dat Monaco op papier niet helemaal het ideale terrein is voor de RB19. "Deze bochten zijn zo langzaam en krap dat ze hele andere dingen van een auto vragen dan dat op een normaal circuit het geval is. Soms werkt dat perfect voor een bepaalde auto en soms is het juist niet ideaal. Ik heb liever een auto die op de meeste circuits snel is. Dat de auto voor Monaco niet ideaal is, dat is dan maar zo. Het is slechts één race op de kalender. Natuurlijk wil ik hier ook graag winnen, maar als dat niet haalbaar blijkt, dan pak ik de punten graag mee."

