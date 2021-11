Verstappen niet verrast door herzieningsverzoek Mercedes

Tijdens de persconferentie in Doha ging het nog niet zozeer over Qatar als wel over de nasleep van de Braziliaanse Grand Prix. Red Bull en Mercedes worden vanmiddag gehoord door de stewards over de aanvaring van Max Verstappen en Lewis Hamilton in bocht 4. Het voornaamste gespreksonderwerp laat zich daarmee al raden. “Ik heb de beelden niet teruggekeken, maar dat hoeft ook helemaal niet want ik zat achter het stuur”, begint Verstappen met een lach. “Maar ik vond het juist een mooi gevecht en heb er ook wel van genoten.”

Dat laatste bleek bij Toto Wolff niet het geval. De Oostenrijker vond de actie van Verstappen over het randje en grijpt dat aan om naar de FIA te stappen. “Heel verbaasd ben ik daar niet over”, reageert de Nederlander. Verbaasd zou hij wel zijn als de wedstrijdleiding de mening herziet en nu wel ineens met een straf voor de dag komt. “Als coureurs weten wij precies wat we wel en niet kunnen doen. We vochten hard, remden allebei laat en de banden waren al behoorlijk versleten. Als ik abrupter naar links had gestuurd, dan had ik geblokkeerd of was ik van de baan gespind.”

Verstappen zou hetzelfde nogmaals doen

Als Verstappen wel een tijdstraf krijgt, dan eindigt de Nederlander achter Valtteri Bottas en kan het voorval hem kostbare punten in de titelstrijd kosten. “Maar ik denk daar om eerlijk te zijn niet eens over na. Ik denk ook niet dat zoiets gebeurt, omdat het zoals gezegd een hard maar fair gevecht was. Bovendien gaat het om twee coureurs die voor het kampioenschap vechten. Dan kun je ook niet verwachten dat iemand je er zomaar even langs laat. Zo ben ik niet en zo moet het volgens mij ook niet zijn als je voor het kampioenschap vecht.” Gevraagd of Verstappen in een vergelijkbare situatie met Hamilton exact hetzelfde zou doen, luidt het antwoord dan ook volmondig: “Ja.”

Daarbij valt overigens ook nog de vraag op te roepen hoe eerlijk het straffen na afloop van een race überhaupt is. Zo zou een tijdstraf van vijf seconden Verstappen nu terugwerpen tot achter Bottas, maar had hij bij een straf tijdens de race misschien een tandje bij kunnen zetten. “Nou ja, mijn banden waren er wel behoorlijk aan hoor. Het was vooral een kwestie van naar de finish glijden”, is Verstappen niet meteen van mening dat de regels op de schop moeten. Nog meer dan dat het iets over die regels zegt, zegt dit incident vooral iets over de intensiteit van de titelstrijd naast het asfalt. “Maar goed: dit is natuurlijk wat je krijgt als het een gevecht tussen twee teams is”, reageert de WK-leider. “Of ik bang ben dat die strijd naast de baan het titelduel kan ontsieren? Nou ja, daar denk ik niet eens over na. Ik zit gewoon in de auto en moet het op de baan zo goed mogelijk proberen te doen”, blijft Verstappen nuchter.

Juan Pablo Montoya: "Max probeerde niet eens om die bocht te halen"