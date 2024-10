Verstappen rekent nog niet op gridstraf, FIA doet uitspraak in McLaren-zaak

Waar F1-fans niet veel wijzer zijn geworden van de vrijdagse trainingen in Mexico, heeft de FIA wel duidelijkheid verschaft over de 'right of review'-procedure van McLaren na het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris in Austin. Het verzoek is zoals verwacht afgewezen, waarbij de argumentatie van McLaren opvallend zwak bleek. Het team draaide slechtst de rollen om door te stellen dat Norris al aan Verstappen voorbij was en dat de Brit dus de verdedigende partij was. Het heeft echter helemaal geen nieuw bewijs aangeleverd - zoals videobeelden - om dat punt duidelijk te maken, waardoor Verstappen 'gewoon' P3 behoudt. De Nederlander kampte in Mexico-Stad op zijn beurt met motorproblemen, die hem vrijdag grotendeels aan de kant hebben gehouden. Verstappen sprak van een 'nutteloze dag', maar rekende net als Helmut Marko nog niet op een gridstraf. Marije Dijkstra en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, waarin ook de achtergronden van de Pirelli-bandentest voor 2025 aan bod komen. Tot slot aandacht voor de stevige crash van George Russell, veel schade bij Williams en Christian Horner met opvallende uitspraken over Fernando Alonso en Red Bull.

