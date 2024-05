Max Verstappen heeft in Imola zijn vijfde zege van het Formule 1-seizoen 2024 gegrepen, al moest hij er met een oprukkende Lando Norris wel bijzonder hard voor werken. In Monaco krijgen de coureurs een compleet ander circuit voorgeschoteld, eentje waarover Verstappen al heeft laten doorschemeren dat het niet per definitie bij Red Bull past. Volgens de wereldkampioen was de Red Bull-bolide van vorig jaar niet zo goed over de hobbels, kerbstones en in langzame bochten. Afgelopen winter is daar in Milton Keynes hard aan gewerkt, al ziet Verstappen de Grand Prix van Monaco als een eerste goede graadmeter.

"Dit is de eerste echte test voor ons om te zien of we het daadwerkelijk beter voor elkaar hebben dan vorig jaar op dit soort circuits", laat Verstappen in de Red Bull-hospitality na een vraag van Motorsport.com weten. De Nederlander heeft tot dusver wel positieve signalen gevoeld, maar rekent zich nog niet rijk. "Dat geldt vooral qua grip, de kerbs en hobbels vormen nog een vraagteken."

Doordat de ligging over de hobbels en het aanvallen van de kerbstones cruciaal is in Monaco, kijkt Verstappen vooral naar Ferrari. Gevraagd wat de Scuderia zo goed maakt op een stratencircuit als Monaco, legt hij uit: "Ferrari is gewoon heel goed over de kerbs en hobbels. Hun auto doseert heel goed over die oneffenheden. Je ziet de auto mooi bewegen zonder dat die uitbreekt of echt grip verliest. Daar zijn ze de afgelopen jaren iedere keer sterk in geweest. Op bepaalde circuits maakt dat meer uit dan op andere banen. Hier is dat wel echt een voordeel. Wat betreft McLaren vind ik het moeilijk te zeggen. Zij zien er ook goed uit over de hobbels, maar ik denk dat zij momenteel gewoon een hele sterke auto in algemene zin hebben."

Marko wijst Leclerc aan als favoriet voor winst in Monaco

Waar Verstappen de blik deels op Ferrari heeft gericht, gaat Red Bull topadviseur Helmut Marko nog een stap verder in de riante hospitality van Red Bull te Monaco: "Ik kijk naar Ferrari. Charles Leclerc is wat mij betreft zelfs de favoriet." Gevraagd of de Oostenrijker de winstkansen van Leclerc in het prinsdom daarmee ook hoger inschat dan die van Verstappen, luidt het antwoord: "Voor de kwalificatie is hij voor mij de favoriet, ja, en de kwalificatie is hier al meer dan het halve werk. Als je naar het verleden kijkt, dan was hij vorig jaar tweede, maar kwam dat alleen door een ongelooflijke derde sector van Max. Dat maakte toen het verschil. In het jaar daarvoor was Leclerc de snelste, maar toen heeft Ferrari zijn auto niet gerepareerd omdat ze bang waren de pole-position te verliezen. Hij is hier zeker een factor om rekening mee te houden. De Ferrari was in Imola trouwens ook beter dan dat de resultaten lieten zien."

Verstappen is vooral op zichzelf gericht en wil er simpelweg het maximale uithalen. "Het is nu ook anders dan in de eerste jaren met Red Bull. Toen was Monaco één van de weinige kansen om te winnen en moest ik wel risico's nemen, nu gaat het vooral om punten scoren." De zaterdag is doorslaggevend, al stelt Verstappen met een lach dat hij eigenlijk meer naar een andere dag uitkijkt: "De maandag!" Op een iets serieuzere toon vervolgt hij dat de zaterdag wel degelijk het beste in F1-coureurs naar boven haalt, al waakt hij zelfs bij pole nog voor te vroeg juichen. "Je weet dat zaterdag hier heel belangrijk is. Van alle circuits draait het hier 99 procent om de zaterdag. Natuurlijk kunnen er op zondag ook nog dingen fout gaan, zie maar dat de laatste paar jaren niet altijd degene die op pole stond heeft gewonnen. Dat kwam ook mede door het weer. Er kan natuurlijk iets fout gaan, maar de kwalificatie is hier enorm belangrijk."