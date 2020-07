Verstappen krijgt uniek cadeau van monteurs na crash in Hongarije

De verraderlijke omstandigheden voorafgaand aan de GP van Hongarije maakten met Verstappen een prominent slachtoffer. Nog voor de start van de race gleed hij in bocht 12 van de baan en tegen de bandenstapel, waardoor hij schade opliep aan de voorvleugel en zijn linker voorwielophanging. Gevreesd werd dat de Nederlander niet van start zou kunnen gaan op de Hungaroring, maar hij kreeg zijn auto met schade op de startgrid. Daar verrichtten de monteurs een klein wonder door de kapotte onderdelen binnen twintig minuten te vervangen, waardoor Verstappen alsnog van start kon gaan.

Verstappen beloonde het harde werk van de monteurs met een knappe tweede plaats, achter Lewis Hamilton en voor Valtteri Bottas, tot dat moment namens Mercedes de leider in het kampioenschap. Na afloop van de race erkende de Red Bull Racing-coureur dat hij verwachtte dat hij niet van start kon gaan en dat de tweede plek voor hem “voelde als een overwinning”. Over de boordradio noemde Verstappen zijn monteurs al ‘legendes’.

“Ik ben vooral blij dat ik de monteurs heb kunnen terugbetalen met deze tweede plek”, liet Verstappen optekenen. Dat de teamleden op hun beurt zeer tevreden waren over de prestatie die de Nederlander had geleverd op de Hungaroring, lieten ze blijken door hem een uniek cadeau te overhandigen. Terwijl Verstappen zijn monteurs bedankte voor het werk dat ze leverden, kreeg hij de kapotte onderdelen in handen die na zijn schuiver in de verkenningsronde vervangen moesten worden.