Verstappen looft Red Bull: "Tot dusver minste fouten gemaakt"

Max Verstappen koestert momenteel een voorsprong van vier punten op naaste belager Lewis Hamilton, al heeft Helmut Marko bij Auto, Motor und Sport al aangegeven dat die marge groter had moeten zijn. "Dit gat geeft de ware krachtsverhoudingen niet goed weer. Maar met al het geluk dat Mercedes heeft, moet je al blij zijn met ieder punt dat je kunt uitlopen", reageert de Oostenrijker een tikje cynisch. "Over het algemeen hebben wij het snelste pakket. En over fouten en dergelijke praten we ook niet veel, die maken we namelijk nauwelijks."

Met dat laatste geeft Marko aan dat de uitvoering bij het energiedrankenmerk vooralsnog beter is dan bij de formatie van Toto Wolff. Verstappen is een soortgelijke mening toegedaan: "Ik heb een ander team horen zeggen dat wij meer fouten maken, maar dat lijkt me duidelijk niet het geval", reageert de Nederlander op een vraag van Motorsport.com. Hij refereert logischerwijs aan uitspraken van Mercedes, al gebiedt de eerlijkheid wel te zeggen dat Wolff na de GP van Azerbeidzjan heeft bevestigd dat het huidige vormpeil van zijn team 'onacceptabel' is.

Pitstops als extra wapen van Red Bull

"Natuurlijk is niemand perfect, iedereen maakt fouten. Maar tot dusver hebben wij de minste fouten gemaakt in een erg spannend kampioenschap", zo vervolgt Verstappen. "Ik vertrouw mijn team in ieder geval volledig. Als ik de pitstraat in kom rijden, dan weet ik bijvoorbeeld dat ik in 99,99 procent van alle gevallen een goede stop ga hebben. Het is erg fijn om met zo'n goed gevoel de pits in te komen, wetende dat ik de mannen volledig kan vertrouwen." De pitcrew van Red Bull heeft dat vertrouwen meermaals terugbetaald. Zo leverden de manschappen in Baku wederom een pitstop onder de twee seconden af.

"Verder moeten we steeds nieuwe onderdelen op de auto brengen. Als we dat blijven doen, dan heb ik er wel vertrouwen in." De Nederlander heeft al eerder aangegeven dat Red Bull niet de fout van BMW moet maken en de doorontwikkeling niet te snel moet opgeven. "Daarnaast blijven we natuurlijk altijd leren van dingen die wel fout zijn gegaan, bijvoorbeeld als we in een verkeerde richting werkten met de afstelling. Zo leer je ieder weekend wel weer iets. Als we dat blijven doen als team, dan denk ik dat we erg goed seizoen kunnen hebben", sluit de WK-leider positief af.

