Max Verstappen arriveert met een voorsprong van 39 punten op Sergio Perez in het WK op de plek waar hij in 2016 zijn eerste Formule 1-zege wist te boeken. "Dat was een bizar weekend", blikt de tweevoudig wereldkampioen nog even terug op de Spaanse Grand Prix van zeven jaar geleden. "Voordat ik in de auto stapte op de grid zei Christian Horner nog tegen me 'probeer er vooral van te genieten en probeer wat goede punten te verzamelen.' Nou, dat genieten is wel aardig gelukt en het verzamelen van punten ook wel. Sindsdien is er natuurlijk heel veel gebeurd en zijn er vooral veel mooie dingen gebeurd."

Zo is Verstappen inmiddels recordhouder als het Red Bull-zeges betreft. "Het is natuurlijk geweldig om op 39 overwinningen voor Red Bull te staan, maar tegelijkertijd willen we natuurlijk meer. Daardoor hebben we ook niet echt een enorm feest gehad op zondag of iets dergelijks. We zitten midden in een heel druk seizoen en willen als team beide kampioenschappen winnen. Verder heb ik die waardering ook niet echt nodig." Gevraagd of Sebastian Vettel, de man die hij aftroeft als recordhouder binnen Red Bull, nog van zich heeft laten horen na de Grand Prix van Monaco, reageert Verstappen: "Nee, maar ik weet wel dat Seb heel erg van zijn cijfers en statistieken houdt. Maar goed, hij heeft nog steeds vier wereldtitels en ik sta momenteel op twee, dus volgens mij zit het met hem wel goed."

Als Red Bull en Verstappen op de huidige voet doorgaan, lijkt een derde wereldtitel in de maak. In de paddock rijst zelfs de vraag of het team uit Milton Keynes dit seizoen alle races kan winnen. "Op dit moment, als je puur naar de snelheid kijkt, dan lijkt het erop dat we alle races kunnen winnen. Maar in de praktijk is dat erg onwaarschijnlijk. Er gaan tijdens het seizoen altijd wel wat dingen verkeerd of je krijgt eens met een uitvalbeurt te maken. Puur op basis van de snelheid ziet het er momenteel wel zo uit, maar we zullen ook vast nog wel op circuits komen waar het niet allemaal perfect werkt, waarin we pech hebben in de kwalificatie of waar we zelf een fout maken."

Aero handicapsysteem nog maar weinig effect gehad?

Het heeft vooral in Britse media echter wel de vraag opgeroepen of er momenteel één team te dominant is en of races daardoor voorspelbaar worden voor het grote publiek. "Dominantie in F1 is niets nieuws, dat hebben we altijd al gezien. Ik kan me niet herinneren wanneer het anders was. Soms heb je een bijzonder jaar waarin er twee of zelfs drie teams met elkaar vechten, maar als je verder terugkijkt naar de jaren tachtig, negentig, begin tweeduizend en dan richting 2020, dan is er altijd wel één team dominant geweest."

Dat gezegd hebbende, probeert de Formule 1 dat in de toekomst wel te voorkomen. Zo heeft F1 het aero handicapsysteem geïntroduceerd, waarbij de dominante factor minder windtunneltijd krijgt toebedeeld. Verstappen ziet echter een andere manier om het veld dichter bij elkaar te brengen. "Je moet de reglementen gewoon langer hetzelfde laten. Als je steeds maar dingen gaat veranderen, krijg je iedere keer weer dat één team iets anders vindt dan alle anderen. Vervolgens kost het weer tijd voordat anderen het gat dichten, terwijl het vanzelf dichter bij elkaar komt als je de boel langer gelijk laat."

Het aero handicapsysteem moet daar alsnog bij helpen, al heeft dat volgens Mercedes F1-coureur George Russell nog geen noemenswaardig effect gehad. "Ik heb technisch niet echt een goed idee hoe je het veld dan wel dichter bij elkaar zou kunnen brengen. We hebben dat aero handicapsysteem natuurlijk nog maar enkele jaren, maar tot nu hoe heeft dat niets drastisch kunnen veranderen. Je zou eventueel Aston Martin aan kunnen dragen, maar dat komt volgens mij vooral doordat ze andere engineers binnen hebben gehaald die het team in de goede richting helpen. Daar gaat het uiteindelijk toch om. Je kunt het team onderaan wel vier keer de hoeveelheid windtunneltijd geven dan die ze nu hebben en het team vooraan helemaal geen windtunneltijd, maar het team vooraan zal waarschijnlijk nog steeds sneller blijken", sluit de Britse Mercedes-coureur af.