Verstappen verwacht sterker Red Bull op Paul Ricard dan vorige jaren

De Formule 1-race op Paul Ricard was in 2018 en 2019 een prooi voor Lewis Hamilton en Mercedes. Bij de terugkeer van de koningsklasse in Frankrijk finishte Max Verstappen zeven seconden achter de Brit als tweede, wat die dag het maximaal haalbare was voor de Nederlander. Twee jaar geleden werd hij vierde op de Zuid-Franse omloop. Ook toen was er niet meer mogelijk met de Red Bull-auto. “Ik doe mijn best, maar ik heb geen magisch gaspedaal”, merkte hij tijdens die race op over de boordradio, nadat zijn race-engineer Gianpiero Lambiase hem vroeg het tempo iets op te voeren.

Verstappen is optimistisch dat het Red Bull dit keer beter zal vergaan, al houdt hij er ook rekening mee dat Mercedes opnieuw sterk zal zijn op Paul Ricard. De 5,8 kilometer lange asfaltlus was tijdens de vorige twee edities immers een echt Mercedes-circuit gebleken. “Dat zal het denk nog altijd wel zijn”, zei de klassementsleider donderdag bij de Nederlandse pers, waaronder Motorsport.com Nederland. “Ze hebben hier de afgelopen jaren een goede auto gehad en ik denk niet dat dat snel zal veranderen.” Verstappen beschikt dit jaar zelf echter over een beter functionerend pakket. “Ik denk wel dat wij hier iets competitiever zullen zijn dan voorgaande jaren. Maar hoe competitief precies, is altijd moeilijk in te schatten”, aldus de 23-jarige Limburger. “Ik denk nog altijd dat Mercedes sterk zal zijn. Maar onze auto is wel beter dan voorgaande jaren, dus hopelijk kunnen we er dichtbij zitten.”

Verstappen vindt Paul Ricard, waar in 2020 niet gereden werd vanwege corona, op zich wel een uitdagende baan. “Het is hier best wel anders dan de meeste andere circuits, omdat er hele lange doordraaiers zijn en je sommige bochten anders moet benaderen dan je vooraf zou denken. Op dat gebied is het niet het makkelijkste circuit. Ook qua bandenmanagement is het hier niet eenvoudig, dus daar moet je ook altijd goed op letten”, weet Verstappen, die zei uit te kijken naar het raceweekend. “Ik hoop gewoon dat we competitief zijn.”

Tot op heden maakt Red Bull dit jaar een ijzersterke indruk, terwijl Mercedes, inclusief kopman Lewis Hamilton, af en toe wat nerveus oogt. Of de Duitse fabrieksformatie nu op een andere manier onder druk staat dan enkele jaren geleden, toen Ferrari nog de voornaamste rivaal was? Verstappen: “Wij focussen ons gewoon op onszelf. Ik denk dat dat het beste werkt. We moeten gewoon het beste uit onszelf halen en elk weekend het beste resultaat proberen neer te zetten. Wat de andere teams doen, heb je niet in de hand. Dus laat dat maar fijn aan hen over. Of er meer druk op staat bij hen? Ik heb geen idee. Dat moet je aan hun vragen.” In de persconferentie merkte Verstappen nog op dat de situatie in het kampioenschap zo kan veranderen: “Het seizoen duurt nog superlang. We hebben nog heel veel races te gaan. Je gaat altijd voor het best mogelijke resultaat en ik dacht die in Baku te pakken. Maar wat er vervolgens gebeurde, laat nog maar eens zien hoe snel de dingen kunnen veranderen.”

