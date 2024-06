Verstappen zet Red Bull op scherp na 'te veel problemen', zo pakte Russell pole

George Russell en Max Verstappen noteerden tijdens de Formule 1-kwalificatie in Canada exact dezelfde rondetijd, al mag de Mercedes-coureur vanaf pole vertrekken doordat hij de 1.12.000 eerder noteerde. De Brit was erg in zijn nopjes met de progressie van Mercedes, maar legde ook uit hoe hij na de derde vrije training had geleerd van Lewis Hamiltons data. Verstappen heeft vanaf P2 een prima uitgangspositie op een circuit dat Red Bull niet geweldig ligt, al liet hij na afloop bovenal weten dat de uitvoering bij Red Bull Racing beter moeten. De wereldkampioen liet weten meer 'kleine problemen' te zien dan in de voorbije jaren. Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als Lando Norris die zeer uitgesproken is over de technische veranderingen in 2026 en de zaterdagse worstelingen van Ferrari en Sergio Pérez. Tot slot aandacht voor Daniel Ricciardo die terugslaat na de harde kritiek van Jacques Villeneuve en een vooruitblik op de race van zondag.

