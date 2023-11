Verstappen evenaart Vettel na spektakel in Vegas: "Moest er wel voor knokken"

Max Verstappen had zijn mening over de Las Vegas Grand Prix voorafgaand aan de race niet onder stoelen of banken gestoken. De wereldkampioen liet tijdens de mediadag weten dat het evenement voor 99 procent om de show draaide en voegde na de kwalificatie toe de passie en emotie te missen, die wel bij iconische plaatsen als Spa-Francorchamps en Monza hoort. Het circuit zelf kon hem evenmin bekoren, al moest hij het er logischerwijs mee doen. Dat laatste gold ook voor zijn startplek aan de vuile kant van de grid, waar bijzonder weinig grip leek te liggen. Desondanks kwam Verstappen goed van zijn plek, waarna hij Charles Leclerc buiten de baan dwong in de eerste bocht: "In onze optiek zat je ervoor bij de apex, dus wat ons betreft kun je blijven waar je zit", klonk het bij Red Bull over de boordradio.

De stewards dachten daar logischerwijs anders over en gaven Verstappen een terechte tijdstraf van vijf seconden. "Doe hen de groeten!", reageerde de wereldkampioen, al zouden zijn mediums daarna snel slechter worden. Leclerc kwam langszij, waarna Verstappen als eerste van de twee naar binnen ging. Het moest een inhaalrace op oudere banden opleveren, al zou een moment met George Russell tot een nieuwe plottwist leiden. Verstappen keek bij bocht 12 aan de binnenkant van de Brit, die hem niet leek te zien, contact maakte en er vijf seconden straftijd voor ontving. Bij de daaropvolgende safety car greep Verstappen naar een nieuw setje harde banden, al zou Red Bull zijn beschadigde voorvleugel niet vervangen. Het hinderde hem ogenschijnlijk niet, aangezien het tempo in de slotfase goed genoeg was om de kop te pakken en de zege in Las Vegas.

Het brengt Verstappen op 53 F1-zeges, waarmee hij Sebastian Vettel evenaart voor een gedeeld derde plek op de eeuwige ranglijst. "Dit was een lastige, ik moest er echt voor knokken. Ik wilde er al meteen voor gaan bij de start. We remden allebei laat voor bocht 1 en uiteindelijk had ik gewoon geen grip. De stewards gaven me daar een straf voor en dat heeft ons een beetje op achterstand gezet, waardoor ik aardig wat auto's voorbij moest. Op dat moment was er al veel gebeurd, maar toen kwam die safety car natuurlijk nog", blikt Verstappen meteen na afloop van de race terug.

Vermakelijke race door asfalt en DRS-effect

"Ik kreeg het bericht dat ik volle bak mocht pushen tot het einde, maar moest toen nog wel een paar auto's voorbij om het gevecht met die mannen aan te kunnen gaan", wijst Verstappen lachend naar Leclerc en teamgenoot Sergio Perez - die ondanks de slotronde overigens wel P2 in het rijderskampioenschap heeft veiliggesteld. "Je zag dat de DRS hier erg krachtig was. Zelfs als je leiding overnam, kon de auto achter je nog terugslaan door in de DRS te blijven. Dat heeft een goede race opgeleverd en maakte het wel vermakelijk. Door dit bijzondere asfalt [met weinig grip] konden we ook de hele race blijven pushen, waardoor het best een aardige race is geworden."

Verstappen moest die race zoals gezegd afsluiten zonder de wing endplate aan de rechterkant van zijn voorvleugel. In de zogenaamde 'cool down'-auto liet Verstappen al aan Leclerc en Perez weten dat Red Bull de vleugel maar niet heeft vervangen om niet onnodig plekken te verliezen achter de safety car. "We zijn er helemaal maar niet aangekomen, omdat die altijd deels kapot was", lacht de wereldkampioen. "De structuur van de vleugel zelf was natuurlijk nog wel heel, al was het niet ideaal omdat ik daardoor meer onderstuur kreeg. Maar goed, gelukkig konden we alsnog winnen."