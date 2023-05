Max Verstappen en Red Bull steunen beslissing annuleren F1 Imola

De Formule 1-organisatie maakte woensdagmiddag bekend dat de Grand Prix van Emilia-Romagna niet doorgaat. De heftige weersomstandigheden aldaar hebben ervoor gezorgd dat veel gebieden in de regio onder water zijn komen te staan, ook een gedeelte van het circuit in Imola is getroffen. Om de veiligheid van iedereen te garanderen, is er een streep gezet door de race. Daarnaast wil de klasse de hulpdiensten niet extra belasten.

Naast F1 CEO Stefano Domenicali staat ook Max Verstappen achter de beslissing om de wedstrijd niet door te laten gaan. "Max Verstappen en Verstappen.com staan achter de beslissingen van F1 en de lokale autoriteiten om de Grand Prix te annuleren", staat te lezen in een verklaring van de Verstappens. "Onze gedachten zijn bij iedereen die getroffen zijn door de hevige regenval en overstromingen in de regio Emilia-Romagna. We wensen iedereen kracht toe om deze periode veilig door te komen."

Red Bull Racing, de werkgever van de regerend wereldkampioen, steunt de beslissing ook: "Vanwege de hevige regenval in Noord-Italië, staan wij volledig achter de keuze van F1 om de Grand Prix in Imola niet door te laten gaan", aldus de Oostenrijkse formatie. "De veiligheid van alle betrokkenen en van de regio staat voorop en moet daarom de hoogste prioriteit krijgen. Onze gedachten gaan uit naar de getroffenen van de aanhoudende overstromingen in Emilia-Romagna en naar de hulpdiensten in de regio in deze moeilijke tijd."

De regerend wereldkampioen blijft daarmee de voorlopig de laatste winnaar van de Grand Prix van Emilia-Romagna. In 2022 won hij zowel de sprint- als hoofdrace. Volgende week strijkt F1 neer in de straten van Monaco. Een week later racet de koningsklasse in Barcelona.