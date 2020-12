Verstappen en Leclerc vallen meteen uit in de Sakhir GP F1

Na de gebeurtenissen van vorig weekend zat de Formule 1-wereld met ingehouden adem naar de start van de Sakhir GP in Bahrein te kijken. George Russell maakte vanaf de tweede plek een uitstekende start en pakte de leiding van Mercedes-maatje Valtteri Bottas over.

Bottas was veel minder goed weg en kwam aarzelend uit de eerste bochtencombinatie. Daardoor raakte Verstappen in de Red Bull even geblokkeerd en moest hij de Racing Point van Sergio Perez naast zich dulden. De drie gingen naast elkaar naar de vierde bocht, waarbij Verstappen verstandig besloot om zijn twee concurrenten te laten gaan en niet in een sandwich terecht te komen. Daarvan profiteerde Ferrari-man Leclerc om Verstappen langs de binnenkant in te halen, maar de Monegask was net iets te gretig en tikte de achterkant van Perez aan.

Verstappen moest van de baan om beide wagens te vermijden, maar verkeek zich daarna op het gebrek aan grip in de grindbak en schoof ongelukkig de bandenmuur in naast Leclerc. Perez kon met schade verder rijden. In de achtergrond was er ook een pirouette voor Kimi Raikkonen, op de plek van het ongeval van Romain Grosjean.

Voor Verstappen is het de vijfde opgave van het seizoen 2020 en de eerste sinds de GP van Emilia-Romagna in Imola. Door de opgave in Bahrein is het bijna onmogelijk voor de Limburger om Bottas nog van de tweede plaats in het klassement te stoten.

Na een korte safety car werd de wedstrijd hervat met Russell aan de leiding voor Bottas en de McLaren van Carlos Sainz.

VIDEO: Alles wat je moet weten over F1 op het outer circuit in Bahrein