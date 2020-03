Verstappen vindt 22 races per jaar genoeg

Het seizoen 2020 is het langste ooit, maar de Formula One Group wil de kalender in de komende jaren het liefst nog verder uitbreiden naar 25 races. Verstappen ziet niets in die plannen, zo laat de Red Bull-coureur via zijn eigen website optekenen: “Ik zou niet nog meer willen rijden, omdat we al zoveel van huis zijn. Het zijn niet alleen de races, maar ook alles wat er tussen komt. Daarom zou ik zeker niet meer Grands Prix willen rijden. Niet omdat ik het niet leuk vind, maar omdat het anders gewoon veel te druk is. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je, voor zover dat kan, een leven buiten de Formule 1 hebt en dat daar ook wat tijd voor overblijft.”

De Formule 1 wil meer races, maar ook minder kosten en komt volgend jaar dan ook met een budgetplafond. Die zal de sport niet gelijkwaardiger maken, verwacht Verstappen: “Ik denk niet dat het enorm veel gaat uitmaken, omdat er nu heel veel geïnvesteerd wordt in de auto’s van 2021. De grote teams kunnen nu meer investeren, waardoor ze alweer een voorsprong hebben als ze het nieuwe seizoen in gaan. Misschien duurt het een aantal jaren voordat je er echt iets van merkt.”