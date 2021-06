Verstappen: “Iedereen maakt fouten, wij maakten er de minste”

Met een klinkende overwinning in zijn woonplaats Monaco greep Max Verstappen vorige week de leiding in het kampioenschap voor coureurs. Daarmee werd hij de eerste Nederlander die dat in ruim 70 jaar Formule 1 voor elkaar kreeg. “Het was voor het hele team een geweldig weekend. Het maakt mij niet uit dat er nu op mij gejaagd wordt”, vertelde de 23-jarige coureur in het programma Sport und Talk van ServusTV. Het was voor Verstappen tevens de eerste keer dat hij in Monaco het podium mocht beklimmen. “Eerdere races in Monaco verliepen voor mij niet goed. Ik heb daar ook enkele fouten gemaakt, het was gewoon niet goed. Nu gaan we aan de leiding in het kampioenschap voor coureurs en constructeurs, doordat Mercedes in Monte Carlo fouten heeft gemaakt.”

Mercedes kende in het prinsdom een rampzalig weekend. Lewis Hamilton kwam een povere kwalificatie niet te boven en werd slechts zevende. Teamgenoot Valtteri Bottas zag een podiumplaats in stof opgaan toen bij zijn bandenwissel de wielmoer rechtsvoor werd dolgedraaid en de rechter voorband vast bleef zitten. Mercedes is dus niet foutloos geweest, maar Verstappen is realistisch genoeg om te zien dat dit ook voor hemzelf en Red Bull Racing geldt. “We hadden het een paar keer iets beter kunnen doen. In Bahrein hadden we moeten winnen. Imola was goed, maar in Portugal en Spanje was Mercedes iets sneller. Maar we staan eerste. Iedereen maakt fouten en volgens mij hebben wij dit jaar tot nu toe de minste foutjes gemaakt.”

Verstappen ziet 'goede kans' in titelstrijd

De strijd om de wereldtitel bij de rijders lijkt uit te draaien op een rechtstreeks duel tussen Verstappen en Hamilton. De afgelopen weken lijken de twee af en toe een verbale speldenprik uit te delen, maar dat heeft geen invloed op hun onderlinge relatie. “Die is prima, we gaan heel normaal met elkaar om. We hebben mooie gevechten gehad op de baan en hopelijk blijft dat het hele jaar zo”, aldus Verstappen. In de titelstrijd dicht hij zichzelf een behoorlijke kans toe. “Mercedes is nog steeds heel sterk op de normale circuits. In andere jaren waren we het eerste deel van het seizoen te langzaam en kwamen we richting het eind van het seizoen op snelheid. Dit jaar was onze start van het jaar met het hele pakket veel beter en competitiever. We maken een goede kans.”