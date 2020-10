Verstappen ziet 2020 zelf ook als zijn beste F1-seizoen tot dusver

In het laatste jaar waarin Verstappen de jongste wereldkampioen ooit had kunnen worden, is het wapentuig van Red Bull andermaal niet goed genoeg gebleken voor een machtsovername. Individueel heeft de negenvoudig GP-winnaar echter nog maar weinig steken laten vallen. Sterker nog: iedere race waarin hij het zwart-wit geblokt zag, wist hij het ereschavot te halen.

Verstappen constant, worsteling Albon 'niet mijn probleem'

Gevraagd of 2020 zijn beste F1-seizoen tot dusver is, laat de Nederlander weten: "Ik vind wel dat het ieder seizoen beter is gegaan, dus op dat gebied wel. Het is [voor buitenstaanders] niet altijd even duidelijk, maar van mijn kant voelt het wel zo", aldus Verstappen tegenover de Nederlandse pers. "Het is nu vooral constant en dat is volgens mij heel belangrijk, je probeert er altijd probeert het maximale uit te halen zonder daarbij fouten te maken."

Dat lukt vooralsnog aardig, al gaan zijn gedachten nog wel even terug naar die ene schuiver op weg naar de grid van de Hungaroring. "Dat momentje voorafgaand aan de race in Hongarije was natuurlijk niet ideaal, maar dat heeft mij niks gekost doordat de monteurs alles weer snel in elkaar konden zetten. Voor de rest denk ik dat het wel goed is tot nu toe." Dat laatste geldt niet voor teamgenoot Alexander Albon, die onder grote druk staat. Verstappen wenst daar echter weinig woorden aan vuil te maken. "Het is uiteindelijk niet mijn probleem. Ik focus me volledig op mezelf en zie wel wat er naast mij gebeurt richting volgend jaar. Dat is niet aan mij."

Een eerste kennismaking met Portimao

Voordat het zover is, staat nog het raceweekend in Portimao op de agenda. Onontgonnen terrein voor Verstappen en het gros van zijn F1-collega's, al heeft de Nederlander er eerder dit jaar al wel met een GT-auto kunnen rijden. "Of dat helpt? Nou ja, in principe staat iedereen vrijdag weer gelijk, maar voor mij is het wel handig geweest om de baan alvast te leren kennen, het hoogteverschil te zien en ook om de lijnen te weten. Het komt dus altijd goed van pas."

Waar andere coureurs het circuit loven maar wijzen op een gebrek aan inhaalmogelijkheden, denkt Verstappen dat het wel meevalt. "Ik denk dat het op dit circuit best wel redelijk moet lukken. Het ligt er altijd een beetje aan hoe het circuit is gebouwd, wat de breedte van de baan precies is en ook hoe lang een bocht voor het lange rechte stuk is. Het is altijd lastig om zoiets te zeggen als je er nog niet eerder bent geweest [met een F1-auto] maar normaal gezien moet het wel oké zijn. Ik hoop alleen dat we hier niet veel hoeven inhalen, dat zou fijn zijn", sluit Verstappen met een lach af.

