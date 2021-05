Verstappen was op donderdag nog niet te spreken over de RB16B in Monte Carlo, maar gaf tijdens de derde vrije training wel zijn visitekaartje af door de toptijd te noteren. Enkele uren later werd het ware beeld zichtbaar in wat een cruciale sessie te noemen valt in Monaco. Verstappen begon de kwalificatie met een derde tijd in Q1 en voegde daar in het volgende deel een tweede tijd aan toe. De Limburger koos in Q2 net als de rivalen van Ferrari en Mercedes voor softs, aangezien track position in het prinsdom cruciaal is en de verschillen klein zijn.

De bloedstollende apotheose moest toen nog komen. Charles Leclerc liet tijdens de eerste runs van Q3 een indrukwekkende ronde zien, maar parkeerde zijn Ferrari in de slotfase van die sessie in de onverbiddelijke vangrails van Monaco. Het kostte onder meer Verstappen een laatste kans om pole te ontfutselen van de Ferrari-coureur. De Nederlander moet zodoende genoegen nemen met P2. "Die rode vlag was erg ongelukkig voor ons. Ik voelde mij heel comfortabel en was de sessie gewoon aan het opbouwen. Ons plan was om twee vliegende ronden te doen [in de laatste run], waarbij de laatste ronde de snelste zou zijn. Het ging allemaal goed en volgens plan, maar die rode vlag heeft mijn kans op pole om zeep geholpen."

Verstappen geeft daarmee al aan dat Red Bull iets meer brandstof had meegenomen voor de laatste run om in de slotminuut toe te slaan. Dat is een risico op een circuit waarop een rode vlag altijd boven de markt hangt, al wil Verstappen daar niet zozeer van weten. "Je hebt hier inderdaad snel een rode vlag te pakken, maar dat verwacht je natuurlijk niet. Daar houd je in ieder geval geen rekening mee in de planning. Die planning stem je altijd af op de best mogelijke strategie en precies dat hebben we gedaan. Het werkte ook goed, maar ja... die rode vlag op het eind is gewoon jammer." Los daarvan is de nummer twee uit het WK wel te spreken over de progressie van Red Bull. "Tot dusver is het op zich een goed weekend. We hebben ons in ieder geval goed hersteld van de moeizame donderdag, dus dat is niet slecht."

